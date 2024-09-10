Это инновационное оружие, совмещающее автомат Калашникова с платформой на базе квадрокоптера, стало очередным неожиданным сюрпризом для российских войск.

Кадры по испытаниям нового оружия были сняты в середине августа, что свидетельствует о том, что эта разработка относительно новая и активно тестируется в боевых условиях.

Инициатором создания стрелкового дрона стала группа украинских инженеров Wild Hornets. Они взяли за основу автомат Калашникова, модифицировали его и установили на специализированную платформу квадрокоптера. Однако, несмотря на простоту конструкции, применение этого оружия в реальных условиях оказалось непростой задачей.

Главной проблемой является стабилизация дрона во время стрельбы. Как отметил аналитик Юлиан Репке, во время стрельбы из-за сильной отдачи дрон начинает неконтролируемо колебаться, что усложняет прицельную стрельбу. Впрочем, по показаниям из кадров, предоставленных журналистами, инженеры все же смогли адаптировать дрон для стрельбы, хотя его эффективность еще требует оценки.

Возникает вопрос: выйдет ли "летающий автомат" в серийное производство или останется экспериментом? Это зависит от результатов дальнейших испытаний и анализа его эффективности в боевых условиях.

Основное преимущество такого оружия очевидно – оператор дрона может оставаться на безопасном расстоянии от места боевых действий, управляя им с помощью видеосвязи и имея возможность атаковать противника с отдаленной позиции. Это значительно снижает риск для жизни военных и позволяет эффективно вести боевые действия.

Источник: Bild.





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