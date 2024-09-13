Украинским силам обороны не стоит рассчитывать на то, что в армии рф уже кончились ресурсы и они не смогут существенно повлиять на фронт.

Курская операция дала Силам обороны Украины стратегическое преимущество, позволив им взять инициативу в войне, однако путин не исчерпал всех своих возможностей для реабилитации ситуации на фронте. Об этом в разговоре с "24 каналом" заявил британский генерал-майор в отставке Чип Чэпмэн.

Он отметил серьезные риски, которые сохраняются для Украины, в контексте наступления россиян на Покровском направлении. Генерал отметил, что захват Покровска может иметь катастрофические последствия для Украины, особенно из-за его стратегического значения как ключевого железнодорожного и дорожного узла.

"Несмотря на то, что сейчас россиянам не хватает сил и ресурсов для полного коллапса украинских позиций, захват Покровска будет критически важен для российской стороны", - подчеркнул Чепмен.

Он также напомнил, что шесть месяцев назад падение Авдеевки считалось важным, поскольку этот город был ключом к Покровску. Теперь ситуация аналогична, и захват Покровска может иметь еще большее оперативное значение.

Удержание города остается критической задачей для украинских сил, и любое ослабление обороны на этом направлении может иметь серьезные последствия для общей ситуации на фронте.

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