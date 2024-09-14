Одной из причин такого прогноза является растущая нагрузка на энергетическую инфраструктуру Украины. Авиационный эксперт из Государственного музея авиации Валерий Романенко подчеркнул, что россия пока не использует свой полный ракетный потенциал, а изучает слабые места украинской системы ПВО.

Романенко также обратил внимание на планы россии по производству беспилотников:

"По данным WSJ, россияне планируют производить до шести тысяч "Шахедов" на заводе в "Алабуге", то есть по 500 беспилотников ежемесячно. И все они будут направлены на Украину".

Это свидетельствует о намерении россии увеличить количество атак с помощью дронов. Особую тревогу вызывает возможность передачи россии иранских ракет дальнего радиуса действия.

"Если Иран действительно передаст или уже передал россии свои ракеты, ситуация с баллистическими ударами может значительно ухудшиться", - отметил Романенко.

Речь идет о ракетах, способных наносить удары на большие расстояния, такие как Fateh-110, Fateh-313 или Zolfaghar, что может усилить угрозу для Украины.

Впрочем, военный обозреватель Александр Коваленко считает, что в сентябре российские атаки вряд ли превысят августовскую активность, которая была максимальной из-за приуроченной ко Дню независимости Украины самой масштабной атаки.

"Сентябрь не станет более интенсивным, чем август, однако не исключено, что командование российских войск будет ориентироваться на увеличение атак ближе к отопительному сезону", - объясняет Коваленко.

По мнению Романенко, Украине необходимо получить больше средств для борьбы с баллистическими ракетами, а также разрешение на использование западного вооружения для ударов по территории россии, что позволило бы более эффективно бороться с ракетными угрозами.