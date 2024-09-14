Большинство аналитиков считают, что российские обстрелы осенью 2024 года не только продолжатся, но и станут еще более массированными ближе к началу отопительного сезона.

Одной из причин такого прогноза является растущая нагрузка на энергетическую инфраструктуру Украины. Авиационный эксперт из Государственного музея авиации Валерий Романенко подчеркнул, что россия пока не использует свой полный ракетный потенциал, а изучает слабые места украинской системы ПВО.

Романенко также обратил внимание на планы россии по производству беспилотников:

"По данным WSJ, россияне планируют производить до шести тысяч "Шахедов" на заводе в "Алабуге", то есть по 500 беспилотников ежемесячно. И все они будут направлены на Украину".

Это свидетельствует о намерении россии увеличить количество атак с помощью дронов. Особую тревогу вызывает возможность передачи россии иранских ракет дальнего радиуса действия.

"Если Иран действительно передаст или уже передал россии свои ракеты, ситуация с баллистическими ударами может значительно ухудшиться", - отметил Романенко.

Речь идет о ракетах, способных наносить удары на большие расстояния, такие как Fateh-110, Fateh-313 или Zolfaghar, что может усилить угрозу для Украины.

Харьков, ракетный обстрел

Впрочем, военный обозреватель Александр Коваленко считает, что в сентябре российские атаки вряд ли превысят августовскую активность, которая была максимальной из-за приуроченной ко Дню независимости Украины самой масштабной атаки.

"Сентябрь не станет более интенсивным, чем август, однако не исключено, что командование российских войск будет ориентироваться на увеличение атак ближе к отопительному сезону", - объясняет Коваленко.

По мнению Романенко, Украине необходимо получить больше средств для борьбы с баллистическими ракетами, а также разрешение на использование западного вооружения для ударов по территории россии, что позволило бы более эффективно бороться с ракетными угрозами.

Источник: bbc .

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