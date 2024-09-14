Отсутствие конкретной информации об украинских действиях в этом направлении является положительным фактором, ведь это затрудняет врагу оценку ситуации.

Об этом рассказал военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий. Он подчеркнул, что на этом этапе прогнозировать развитие событий практически невозможно.

"Никто точно не знает, сколько наших сил там есть, где они расположены, и это действительно хорошо. Нам удается хранить определенную тайну относительно наших действий", — отметил Дикий.

По его словам, в отличие от Донбасса, где линия фронта давно определена и хорошо известна, в Курской области ситуация развивается по-новому, а потому сложно делать точные прогнозы.

Аналитик подчеркнул, что для более точных оценок необходимо дождаться дополнительной информации:

"Это не Донбасс, где все давно уже стало на свои места. Здесь все совсем по-другому, и пока никто не может дать точный прогноз. Нужно время, чтобы получить больше информации", - добавил он.

Между тем, российские СМИ начали говорить о том, что российская армия начала контрнаступление в Курской области. Однако ситуация остается неопределенной, и даже в россии не до конца понятно, что происходит на самом деле.

Евгений Дикий подчеркивает, боевые действия в Курской области могут оказать серьезное влияние на ход войны в целом, но для этого требуется больше времени и информации. Эксперт призывает общественность к терпению и ожиданиям дальнейших новостей с фронта.

Источник: Телеграф

Последние новости:

Ловушка для войск России: военный эксперт рассказа о плане ВСУ на Курщине

"Дрон-автомат": эксперт рассказал насколько эффективна новая разработка ВСУ

Армия России начала готовиться к новому наступлению зимой 2025 года: военный эксперт рассказал, где может произойти главный удар