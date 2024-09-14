В текущих условиях противнику остается продолжать фронтальное наступление на Покровск с юго-востока.

Хотя противник продолжает интенсивные атаки на Покровском фронте и добивается некоторого продвижения, динамика боевых действий здесь замедлилась.



Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

Продвижение противника ограничивается двумя участками: западнее Новогродовки (в сторону Лысовки и Сухого Яра) и юго-восточной частью Гродовки. Основное внимание ВСУ сосредоточено на использовании природных барьеров, таких как реки Журавка и Казенный Торец, для защиты своих позиций, сообщает эксперт.

Наиболее угрожающее направление наступления противника – Новогродовка - Сухой Яр. Противник сумел продвинуться в сторону Лысовка, действуя вдоль реки Соленая, что приближает его к Покровску.

Однако, как отмечает эксперт,внимание командования противника сосредоточено на участке Селидово - Кураховка, где идут ожесточенные бои с целью отрезать украинские передовые подразделения восточнее рубежа Украинск – Кураховка.

В текущих условиях противнику остается продолжать фронтальное наступление на Покровск с юго-востока, вдоль железной дороги Авдеевка - Покровск. Похожая ситуация наблюдается в районе Часов Яра на Краматорском направлении, где противник сталкивается с трудностями при попытке обойти город и вынужден сосредоточиться на фронтальном наступлении.

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