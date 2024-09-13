Военный эксперт рассказал, как Курская операция ВСУ изменила ситуацию на поле боя, а также когда закончится наступление российских оккупационных войск.

Главную задачу Курская операция выполнила – ВСУ удалось отвлечь на это направление не менее 60 тысяч резерва российских оккупантов.

Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Ангелине Пичик.

"Подчеркну – резерв, не те люди, которые непосредственно участвуют в прямых боестолкновениях. Боевой армейский резерв по расчетам составляет в пределах от 10 до 20% от общей численности войска, которое применяется по рубежу как таковая. Весь контингент до 600 тысяч, следовательно, как минимум 60 тысяч, они, кстати, это и декларировали, им пришлось перевести на следующие направления", – заявил Петр Черник.

Военный эксперт отметил, что украинские защитники демонстрируют просто фантастические результаты в части применения дронов, и сейчас происходит дроновная война, хотя артиллерия продолжает оставаться довольно успешной.

По словам эксперта, нам нужно продержаться еще примерно два месяца, а дальше начнутся дожди, степь раскроет, и так активно продвигаться российские оккупационные войска не смогут.

"На мой взгляд, и по итогам лета мы уже имеем довольно неплохие результаты в части количественного истребления противника. Более 100 тысяч окупантов убиты или ранены – это нечто беспрецедентное. И самое главное – срез по артиллерии, 4500 артиллерийских стволов истреблено", – добавил Петр Черник.

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