Недавно российские власти заявили о начале наступления армии рф на позиции ВСУ в Курской области.

Враг не смог добиться значительного успеха на этом участке фронта. По данным Института изучения войны, украинские силы продолжают наступательные операции и контратаки, нанося россиянам потери и заставляя их отступать.

Геолокационные кадры, показывают, что россияне добились незначительных успехов к западу от Вишневки и в северной части Краснооктябрьского, расположенных юго-западнее Коренево. Министерство обороны россии заявляет, что российские войска с начала контратак отразили 10 населенных пунктов, однако визуальные подтверждения захвата этих территорий пока отсутствуют, за исключением частей Снагости и Краснооктябрьского.

Тем временем украинские войска продолжают контратаковать в районах, где россияне пытаются проводить наступательные действия, и добились дополнительных успехов в Глушковском районе, к западу от Кореневского. Согласно геолокационным кадрам, украинская пехота продвинулась через границу в юго-западную часть Теткино, примерно в 40 км юго-западнее нынешнего украинского выступления в Курской области.

Украинские силы также обходят российские противотанковые заграждения «Зубы дракона» на границе у Нового Пути без значительного сопротивления, что свидетельствует о слабости российской обороны в этом районе. Российские источники подтверждают продолжение наступления ВСУ в районах Нового Пути, Медвежьего, Снагости, Ольговки и Фанасеевки.

ISW отмечает, что остается непонятным, достаточно ли у российских сил ресурсов для успешного вытеснения ВСУ из Курской области или защиты от новых украинских контратак.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступательные действия россии в Курской области происходят согласно украинскому плану, а Министерство обороны США подтвердило информацию о попытках россиян провести контрнаступательные действия, однако назвали их масштабы "незначительными".

Источник: ISW .

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