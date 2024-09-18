Россияне продолжают штурмовые действия в Курской области, но некоторые стратегические изменения в пользу Украины уже заметны.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

Несмотря на то, что российские войска продолжают штурмовые действия на украинские позиции, появляются сообщения о возможном окружении российских десантников в Курской области. Однако действительно ли это так, пока говорить рано.

фронт, война

Андрей Отченаш рассказал, что ситуация на фронте остается напряженной, но у Украины уже есть заметные успехи. Он отмечает изменение соотношения артиллерии в пользу украинской стороны: если раньше это было 1:12, то сейчас 1:2.

Военный также отметил, что Курская операция является удачной для Украины. Одним из ключевых результатов стало проведение больших обменов пленными, в частности, возвращение бойцов полка "Азов" и защитников "Азовстали".

Эти обмены имеют огромное значение для морального духа и укрепления позиций украинских сил.

"Это очень мощные обмены, демонстрирующие наше преимущество", - отметил командир.

война, фронт, техника

Что касается вероятного окружения российских подразделений, Андрей Отченаш отметил, что это может быть преувеличением, поскольку российские войска, несмотря на потери, остаются хорошо подготовленными. Украинские бойцы продолжают удерживать оборону и уничтожать врага с максимальной эффективностью.

"Для нас ничего не меняется: мы продолжаем выполнять свои задачи", - добавил военный.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Курская операция уже дала положительные результаты для Украины, а наши силы продолжают бороться за каждый сантиметр украинской земли.

Последние новости:

Ловушка для войск РФ: военный эксперт рассказа о плане ВСУ на Курщине

"Дрон-автомат": эксперт рассказал насколько эффективна новая разработка ВСУ

Армия России начала готовиться к новому наступлению зимой 2025 года: военный эксперт рассказал, где может произойти главный удар