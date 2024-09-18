Курская операция Вооруженных сил Украины, которая началась 6 августа, стала переломным моментом в военном конфликте между россией и Украиной.

Россияне продолжают штурмовые действия в Курской области, но некоторые стратегические изменения в пользу Украины уже заметны.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

Несмотря на то, что российские войска продолжают штурмовые действия на украинские позиции, появляются сообщения о возможном окружении российских десантников в Курской области. Однако действительно ли это так, пока говорить рано.

Андрей Отченаш рассказал, что ситуация на фронте остается напряженной, но у Украины уже есть заметные успехи. Он отмечает изменение соотношения артиллерии в пользу украинской стороны: если раньше это было 1:12, то сейчас 1:2.

Военный также отметил, что Курская операция является удачной для Украины. Одним из ключевых результатов стало проведение больших обменов пленными, в частности, возвращение бойцов полка "Азов" и защитников "Азовстали".

Эти обмены имеют огромное значение для морального духа и укрепления позиций украинских сил.

"Это очень мощные обмены, демонстрирующие наше преимущество", - отметил командир.

Что касается вероятного окружения российских подразделений, Андрей Отченаш отметил, что это может быть преувеличением, поскольку российские войска, несмотря на потери, остаются хорошо подготовленными. Украинские бойцы продолжают удерживать оборону и уничтожать врага с максимальной эффективностью.

"Для нас ничего не меняется: мы продолжаем выполнять свои задачи", - добавил военный.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Курская операция уже дала положительные результаты для Украины, а наши силы продолжают бороться за каждый сантиметр украинской земли.

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