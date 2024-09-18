Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать позиции Вооруженных сил Украины в Покровске и делают все возможное, чтобы украинские бойцы отошли из города.

Враг продолжает интенсивные атаки на Покровском направлении, нацеливаясь на уничтожение критической инфраструктуры города.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Он добавил, что более недели противник пытается обойти город и ударить по флангам, в частности к северу и югу. Цехоцкий отметил, что ситуация остается напряженной, но контролируемой.

По данным офицера, 15 сентября российские силы совершили десять попыток штурма позиций 59-й бригады. Кроме того, было зафиксировано 160 сбросов с дронов, а также многочисленные артиллерийские обстрелы украинских позиций.

"Представьте этот ужас, который постоянно находится на поле боя", - добавил Цехоцкий.

Враг активно проводит разведку в поисках слабых мест в украинской обороне. Основная цель россиян – уничтожить ключевые объекты Покровской инфраструктуры, такие как путепроводы и водоснабжающие системы.

"Россияне всегда использовали тактику разрушения: сначала уничтожить объекты, а затем попытаться войти на эти территории", - пояснил офицер.

Противник действует малыми пехотными группами, пытаясь прорвать оборону. Однако украинские военные эффективно обнаруживают и уничтожают эти группы, сдерживая наступление.

Напомним, что российские войска недавно повредили ключевую Покровскую инфраструктуру. 12 сентября было перебито водоснабжение, а 13 сентября - разрушен путепровод "Восточный" после двух ударов.

Несмотря на активные атаки и попытки обойти город, украинские защитники продолжают удерживать свои позиции и удерживать врага.

Последние новости:

Ловушка для войск России: военный эксперт рассказа о плане ВСУ на Курщине

"Дрон-автомат": эксперт рассказал насколько эффективна новая разработка ВСУ

Армия России начала готовиться к новому наступлению зимой 2025 года: военный эксперт рассказал, где может произойти главный удар