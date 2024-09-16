В канун 75-летия легендарный ректор дал откровенное интервью популярному телеведущему Григорию Решетнику.

Неизменный ректор КНУКиМ Михаил Поплавский, возглавляющий вуз уже более 30 лет, в интервью Григорию Решетнику на YouTube откровенно рассказал о времени и о себе, о непростом пути к успеху, создании бренда университета, национальных проектах и ​​ключевых этапах своей жизни. Ведущий не жалел острых вопросов, а Михаил Михайлович удивил неожиданными ответами, открыв занавес личной жизни и поделившись планами на будущее.

Как всегда, в кадре, как и ежедневно на работе, Поплавский выглядит безупречно: каждая деталь продумана по мелочам, неизменная прическа, идеальный костюм. Кстати, их, как и концертные образы, ректор заказывает исключительно у украинских дизайнеров.

Станьте успешным. Об этом мечтал Михаил из села Мечиславка на Кировоградщине. После окончания школы он поступил в профессионально-техническое училище № 25 г. Горловка Донецкой области по специальности «машинист электровоза в шахте».

«Что такое бурсаки? Бушлат синий, кирзовые сапоги, роба. Но я всегда следил за внешним видом: был наглажен, аккуратен, причесан. Внешний вид – одна из ступенек на пути к успеху.

Я всегда верил, что стану успешным человеком. А вера – это магия, открывающая путь к мечте», – говорит Поплавский.

Студент ПТУ №25 г.Горловка Донецкой области. 1968 г.

После службы в армии и работы директором дома культуры села Великие Трояны Кировоградской области 25-летний Поплавский в 1975 году стал студентом первого курса Киевского государственного института культуры, окончившего с отличием. А в 1993 году уже возглавил малоизвестное тогда заведение, которое выпускало библиотекарей и директоров сельских домов культуры, став самым молодым ректором в Украине.

C тудент первого курса КГиК . 1975 г.

Развивая Университет, Поплавский удивил смелыми, нестандартными и даже эпатажными решениями. Он шокировал украинский шоу-бизнес, запустив пиар-проект «Поющий ректор как технология» по раскрутке Киевского университета культуры, когда впервые вышел на сцену с песней «Юный орел».

Самый молодой ректор страны . 1994 г.

«Очень тяжело было войти в образ «юного орла», а еще труднее – из него выйти», – признается ректор.

За свою творческую карьеру Поплавский выпустил более 50 ярких клипов, более 200 разножанровых песен и более 150 масштабных концертных шоу, собиравших полные залы.

Клиповые образы Михаила Поплавского

Проект «поющий ректор» выполнил свою миссию – привлек внимание к Университету, к важным вещам, которые всегда отмечал Поплавский: сохранение и развитие украинской песни, традиций, важность воспитания патриотической молодежи.

За тридцать лет ректорства Михаил Поплавский превратил «шарик» в ведущее художественное учебное заведение страны – по версии ресурса «Образование.ua» выш четвертый год подряд занимает первое место в ТОП-рейтинге « Лучшие художественные заведения высшего образования Украины ».

В университете работает восемь мощных факультетов. Студенты учатся в инновационных лабораториях, оснащенных новейшим мультимедийным оборудованием, где могут реализовывать различные проекты и реализовать смелые творческие идеи.

Мастеркласс Михаила Поплавского для студентов Университета

«Традиционно я лично встречаюсь со студентами. В сентябре проведу мастер-классы для первокурсников. Я всегда говорю студентам, что карьера и счастливое будущее зависят только от них. Чтобы добиться успеха, нужно грести с первого курса. Мы предоставляем студентам возможности и инструменты, формируем творческую атмосферу для реализации их творческих, здоровых амбиций», – говорит в интервью Михаил Михайлович.

Кроме того, Михаил Поплавский за эти годы реализовал ряд творческих проектов, направленных на популяризацию украинской песни и поддержку молодых артистов.

1997 год. На украинском телевидении детские программы занимают всего 3% общего вещания. В эфире транслируется российская «Утренняя звезда». Поплавский кардинально меняет ситуацию, основав легендарный всеукраинский детский телевизионный конкурс «Шаг к звездам». Он стал единственным украинским общенациональным и социальным проектом, который предоставлял возможность всем желающим детям из разных уголков страны реализовать свои творческие способности. Единственное условие – песни должны звучать на украинском языке и исполняться вживую. По сути, в 1997 году Михаил Поплавский запустил детскую творческую индустрию Украины.

Всеукраинский детский телевизионный конкурс «Шаг к звездам».

В 2004 году, когда информационное пространство Украины было тотально заполнено российским контентом, Поплавский основал мощный патриотический проект «Наша песня» – площадку для легендарных мастеров сцены и молодых исполнителей, которые могли презентовать новую украинскую музыку самых разнообразных жанров широкой аудитории. В этом году проект, который со временем трансформировался в Украинскую песню года, отметил 20-летний юбилей.

«Украинская песня – это то, что нас объединяет, это наша душа и сила. В каждой песне заложены глубокие смыслы, история нашей страны, ее традиции, стремление к самоопределению и свободе, любовь к родному краю, оптимизм и вера в большое будущее Украины», – говорит Михаил Поплавский.

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года-2021".

Михаил Поплавский представил украинскую песню по всему миру. 2 апреля 2012 команда ректора вошла в современную мировую историю, реализовав беспрецедентный музыкальный телемарафон «Песня объединяет нас!». Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150 странах.

Марафон вошел в мировую Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире». Он длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

Телемарафон украинской песни, вошедший в мировую Книгу рекордов Гиннеса. 2012 г.

Михаил Поплавский признается, что чувствует себя счастливым: занимается делом своей жизни – Киевским национальным университетом культуры и искусств, имеет прекрасную семью.

«Сейчас в наших условиях проснуться утром живым уже счастье. Я счастливый человек, счастливый ректор, счастливый отец. Недавно снова стал дедушкой, у меня трое внуков и горжусь, что род Поплавских, который я исследовал до восьмого поколения, продолжается», – говорит Михаил Михайлович.

Каждый день он вдохновенно идет на любимую работу, вдохновляется своими студентами, их творческими успехами, экспериментами и смелостью. Поплавский уже работает над новыми проектами, записал новую песню "Украина вперед!" и готовится к 75-летию.

Говорит, что мечтает устроить гранд-шоу «Украина вперед!», которого еще не видела Украина, Национальную музыкальную премию «Украинская песня 2024 года: Песни рожденные войной», новый сезон Всеукраинского телевизионного детского проекта «Шаг до звезд – 2025» и благотворительный тур Америкой и Европой «Украина вперед!».

Активно помогает ВСУ, хотя не любит говорить об этом. В частности, перечислил 1 миллион гривен, покупал бронированные автомобили для пограничников и других подразделений ВСУ.

Бронированные автомобили для ВСУ

«Мечтаю, чтобы Украина стала европейской, богатой страной. Чтобы наступил мир, чтобы мы победили и чувствовали себя великой объединенной нацией», – сказал ректор.

КНУКиМ – самое главное дело жизни Михаила Поплавского