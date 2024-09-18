Эксперты отмечают, что эта индексация не приведет к существенному увеличению пенсий у украинцев.

Пенсии украинцев увеличат почти на 17%, такое решение приняло правительство - украинцам объяснили, когда именно у пенсионеров будут новые пенсионные выплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В марте 2025 г. в Украине состоится очередное повышение пенсий. Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что индексация будет проведена, как и в 2023 и 2024 годах, несмотря на военное положение.

Однако эксперты отмечают, что эта индексация не приведет к существенному увеличению пенсий. Дополнительно существующий механизм индексации не решает проблему снижения реальной стоимости пенсий со временем. После пяти лет на пенсии, человек получает почти на 60% меньше, чем тот, кто выходит на пенсию сейчас с таким же стажем и должностью.

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на уровне 8,2% в 2024 году. Средний рост заработных плат за последние три года составил 12,7%. Согласно расчетам украинских СМИ, в 2025 году индексация пенсий может достигнуть 16,95%.

Это повышение будет касаться только основной пенсии без учета дополнительных надбавок.

К примеру, пенсионер в возрасте 66 лет с минимальной пенсией 3200 гривен получит дополнительно 308 гривен с марта следующего года, что соответствует фактическому росту на 9,6%.

Индексация не будет применяться к пенсионерам, оформившим пенсию в последние годы, поскольку их выплаты уже соответствуют актуальным нормам.

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