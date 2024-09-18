Ситуация по всем направлениям фронта, в частности на Курщине, остается напряженной и каждый неожиданный шаг одной из сторон может повлиять на ход войны.

Прорыв Вооруженных Сил Украины в направлении Веселой Курской области стал результатом комбинации нескольких важных факторов, в частности, ежедневных огневых ударов по российским войскам.

Об этом для "РБК-Украина" рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он объясняет, что значительную роль в этой операции ВСУ сыграла условная осада вражеской группировки на участке от Теткино до Корнево.

По словам Мусиенко, российские войска пытались опрокинуть подкрепление и установить понтонные переправы, но не смогли стабилизировать ситуацию из-за постоянных ударов ВСУ. В ответ российские силы попытались осуществить деблокаду, заставившую украинские войска временно отойти с отдельных позиций.

Однако контратака, проведенная ВСУ по направлению к Веселому, стала для врага неожиданностью. Эксперт отмечает, что этот успех украинских военных был достигнут не только благодаря контрудару, но и благодаря ежедневным огненным ударам, которые ослабляли российскую группировку на этом участке. Такая систематическая тактика позволила ВСУ снизить боеспособность россиян и подготовить почву для успешного контрнаступления.

Напомним, что операция в Курской области продолжается уже больше месяца. По последним данным, украинские силы контролируют более 1300 квадратных км территории и около ста населенных пунктов. Российский диктатор путин приказал военному руководству освободить Курскую область до 1 октября, но по состоянию на середину сентября российские войска не смогли достичь желаемого результата.

Эта операция демонстрирует эффективность украинской стратегии на поле боя, где важную роль играет как планирование, так и непредсказуемые контратаки.

Источник: rbc.ua.

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