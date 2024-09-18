Русское наступление на Донбассе продолжает сжиматься в узкие рамки, несмотря на усилия врага прорваться в город.

Основной проблемой, не давшей врагу продолжить свое наступление в таких же масштабах, стали многочисленные преграды в районе реки Волча и вокруг городка Селидово.

Об этом для "24 канала" рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В частности, на правом берегу реки Волча россияне столкнулись с серьезными трудностями, такими как промышленные зоны и терриконы. Город Украинский оказался настоящим препятствием для продвижения врага. Аналогичные трудности ожидают российские войска в районах Горняка, Кураховки и Звездного, где природные и искусственные препятствия значительно усложняют их продвижение.

Несмотря на попытки захватить Селидово, русским войскам не удалось прорваться из-за мощной обороны и природных барьеров, таких как река и террикон. Это создает серьезные трудности для наступления на южном фланге и откладывает подготовку ко второй волне атак, которая, по прогнозам, состоится не ранее октября 2024 года.

"Происходит торможение именно по южному флангу. Это приостанавливает процесс подготовки условий для будущего наступления на Покровск. То есть, вторая волна интенсивных наступательных действий будет в октябре", - отметил военно-политический обозреватель.

Таким образом, российские силы сталкиваются с серьезными проблемами в реализации своих наступательных планов, что существенно снижает их оперативную эффективность в Донецкой области.

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