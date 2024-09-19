Невыполнение этого требования может привести к административной ответственности согласно части 1 статьи 121 Кодекса Украины.

Водители частных автомобилей и перевозчики, оказывающие услуги общественному транспорту, могут быть оштрафованы за просроченные аптечки или неисправные огнетушители.

Адвокат Евгений Булименко раскрыл украинским СМИ, сколько придется заплатить за такие нарушения.

Эксперты отмечают, что согласно Правилам дорожного движения (ПДД), водители должны иметь при себе:

аптечку,

огнетушитель,

знак аварийной остановки.

Невыполнение этого требования может привести к административной ответственности согласно части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которая предусматривает штраф в размере 340 гривен.

Если же транспортное средство используется для перевозки пассажиров и не оснащено аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки, это влечет больший штраф – 680 гривен, согласно части 2 статьи 121 КУоАП.

Повторное нарушение в течение года может привести к более серьезным последствиям:

штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, или

административный арест от 5 до 10 дней.

Напомним, что согласно подпункту "есть" пункт 31.4.7 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №1306 от 10 октября 2001 года, в транспортном средстве обязательно должна быть медицинская аптечка. Важно, чтобы на аптечке были указаны сведения о типе транспортного средства, для которого она предназначена.

Источник: РБК-Украина.

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