Какой знак Зодиака самый умный на самом деле -мнение астрологов

У всех 12 знаков зодиака есть свои уникальные сильные и слабые стороны, в том числе и в плане интеллекта.

Конечно, каждый знак зодиака «умен» по-своему, но когда дело доходит до интеллектуализма, остроумия и аналитических способностей, именно этот знак зодиака, по мнению астрологов, выходит на первое место.

Какой знак Зодиака самый умный: Водолей.

На первом месте у нас не кто иной, как Водолей . Оказывается, самый необычный и редкий знак зодиака может быть еще и самым умным!

Как рассказала mindbodygreen эксперт по астрологии и автор книги Astrology SOS Имани Куинн , воздушный знак Водолея отличается высоким интеллектом, но также инновационным и дальновидным мышлением.

«Так что они приходят из очень обширного места, пытаясь прорваться через новые инновации», — объясняет она.

А как добавляет астролог и холистический психиатр Кейси Бадд, доктор медицины, Водолеи преуспевают, когда могут применить свою индивидуальность и креативность в своей жизни; вспомните сумасшедших ученых, астрономов, инженеров, а в некоторых случаях даже политиков.

Короче говоря? Прислушивайтесь к Водолеям в своей жизни — они почти всегда опережают события, и поскольку они фиксированный знак, они могут быть немного упрямыми.

Источник: mindbodygreen.

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