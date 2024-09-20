Понимание этих характеристик различных знаков может помочь вам лучше оценить свою собственную личность и знать, какой самый плохой знак Зодиака.

Узнайте, какой знак Зодиака самый плохой, однако отрицательные черты могут быть сложными в определенных ситуациях, они также имеют положительные аспекты, которые могут быть невероятно полезными в других ситуациях.

Понимание, какой самый плохой знак Зодиака, также может помочь вам ориентироваться в отношениях с партнерами, друзьями, членами семьи, коллегами и знакомыми.

Какой самый плохой знак зодиака - это Козерог.

Вы часто там, как будто не на своем месте, немного отстраненный, почти угрюмый. И вдруг, без всякого ожидания, вы отпускаете обидное , унизительное замечание и в итоге выставляете себя жертвой.

Отвечая на вопрос, какой самый плохой знак Зодиака, нужно помнить, что Козерог эмоционально закрытый. Что с тобой не так, так это то, что ты снова и снова подавляешь свои чувства, а потом, наконец, однажды они все выходят наружу, и пока они текут.

Так что, это подлая фантазия о мести, которая, кажется, питает твой недавно высвобожденный эмоциональный нарост. Ты разрушитель дружбы, и ты делаешь это по прихоти, потому что когда тебя охватывает «прихоть», тебя на самом деле не волнует, кто пострадает.

Правда в том, Козерог, что тебе нравится слышать звук собственного голоса немного больше, чем нужно, и больше всего тебе нравится, когда ты унижаешь кого-то другого. Ты думаешь, что ты такой умный, не так ли?

Источник: msn.

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