Елизавета Глинская, победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", поделилась с украинцами рецептом вкуснейшего тортика "Ленивый медовник".
Для теста на медовик "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- мед (гречишный) – 100 г
- растительное масло – 80 г
- молоко - 100 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель - 8 г
- сода пищевая – 5 г
Ингредиенты для сметанного крема:
- сметана 30% - 450 г
- сливки жирностью от 30% – 200 г
- сахарная пудра – 100 г
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская венчиком смешивает яйца, сахар и ванильный сахар. Отдельно смешиваем мед с растительным маслом и молоком и прогреваем эту смесь на плите.
Смешиваем муку, разрыхлитель и соду. Добавляем к сухим ингредиентах яичную массу, медовую смесь и перемешиваем тесто до однородности.
Готовое тесто "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выливает на противень, застеленный пергаментом, и выпекает в духовке с конвекцией при 180 градусах примерно десять-двенадцать минут.
Готовый бисквит оставляем охлаждаться. После этого вырезаем из него круг диаметром 18 см, который будет основой нашего медовника, а остальное нарезаем кубиками примерно 1,5х1,5 см + немного оставляем для крошки, которой украсим торт.
Чтобы приготовить крем, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто взбивает сметану со сливками и сахарной пудрой с помощью миксера.
Основу торта смазываем кремом. К бисквитным кубикам добавляем оставшийся крем, перемешиваем и горкой выкладываем на круглую основану.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская украшает ленивый медовик крошкой бисквита и обжаренными грецкими орешками. Даем торту настояться в холодильнике 3-4 часа и можно наслаждаться.
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