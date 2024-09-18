Елизавета Глинская, победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", поделилась с украинцами рецептом вкуснейшего тортика "Ленивый медовник".

Для теста на медовик "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • мед (гречишный) – 100 г
  • растительное масло – 80 г
  • молоко - 100 г
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель - 8 г
  • сода пищевая – 5 г

Ингредиенты для сметанного крема:

  • сметана 30% - 450 г
  • сливки жирностью от 30% – 200 г
  • сахарная пудра – 100 г

Елизавета Глинская

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская венчиком смешивает яйца, сахар и ванильный сахар. Отдельно смешиваем мед с растительным маслом и молоком и прогреваем эту смесь на плите.

Смешиваем муку, разрыхлитель и соду. Добавляем к сухим ингредиентах яичную массу, медовую смесь и перемешиваем тесто до однородности.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выливает на противень, застеленный пергаментом, и выпекает в духовке с конвекцией при 180 градусах примерно десять-двенадцать минут.

Готовый бисквит оставляем охлаждаться. После этого вырезаем из него круг диаметром 18 см, который будет основой нашего медовника, а остальное нарезаем кубиками примерно 1,5х1,5 см + немного оставляем для крошки, которой украсим торт.

Елизавета Глинская

Чтобы приготовить крем, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто взбивает сметану со сливками и сахарной пудрой с помощью миксера.

Основу торта смазываем кремом. К бисквитным кубикам добавляем оставшийся крем, перемешиваем и горкой выкладываем на круглую основану.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская украшает ленивый медовик крошкой бисквита и обжаренными грецкими орешками. Даем торту настояться в холодильнике 3-4 часа и можно наслаждаться.

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