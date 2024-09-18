Маленькие мясные котлеты можно сделать всего за несколько минут.
Благодаря морковке и зелени котлеты будут более сочными и мягкими, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 500-600 г куриного фарша
- 1/4 батона (с корочкой или без)
- 1 средняя морковь
- 1 средний лук
- 1 яйцо
- 2-3 зубчика чеснока
- Соль, перец, орегано
- Масло для жарки
- 1 ст.л. панировочных сухарей (если фарш слишком влажный)
Приготовление:
Замочите батон в воде или молоке. Натрите морковь, чеснок и лук на терке.
Хорошо отожмите хлеб от воды или молока. Смешайте в миске куриный фарш, отжатый хлеб, натертую морковь, лук, чеснок и яйцо.
Приправьте солью, перцем и щедрой щепоткой орегано. Если фарш слишком влажный, добавьте панировочные сухари.
Сформируйте котлеты, используя около 1/2 ст.л. фарша на каждую котлету. Чтобы легче формировать котлеты, смачивайте руки водой.
Разогрейте сковороду с маслом на умеренном огне. Обжаривайте котлеты с обеих сторон, пока не получится аккуратная корочка.
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