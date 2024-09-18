Благодаря нескольким продуктам и этому рецепту вы сможете приготовить очень вкусные мясные котлеты с золотой корочкой.

Маленькие мясные котлеты можно сделать всего за несколько минут.

Благодаря морковке и зелени котлеты будут более сочными и мягкими, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

500-600 г куриного фарша

1/4 батона (с корочкой или без)

1 средняя морковь

1 средний лук

1 яйцо

2-3 зубчика чеснока

Соль, перец, орегано

Масло для жарки

1 ст.л. панировочных сухарей (если фарш слишком влажный)

Приготовление:

Замочите батон в воде или молоке. Натрите морковь, чеснок и лук на терке.

Хорошо отожмите хлеб от воды или молока. Смешайте в миске куриный фарш, отжатый хлеб, натертую морковь, лук, чеснок и яйцо.

Приправьте солью, перцем и щедрой щепоткой орегано. Если фарш слишком влажный, добавьте панировочные сухари.

Сформируйте котлеты, используя около 1/2 ст.л. фарша на каждую котлету. Чтобы легче формировать котлеты, смачивайте руки водой.

Разогрейте сковороду с маслом на умеренном огне. Обжаривайте котлеты с обеих сторон, пока не получится аккуратная корочка.

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