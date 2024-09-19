В одном из случаев мужчине из Староконстантинова в Хмельницкой области заблокировали зарплатную карточку "ПриватБанка".

Государственный финансовый институт "ПриватБанк" блокирует средства на зарплатных карточках украинцев в рамках финансового мониторинга из-за подозрительных операций.

Об этом сообщается на портале "Минфин". В "ПриватБанке" объяснили причины таких действий и предоставили рекомендации по использованию остатков на счетах.

В одном из случаев мужчине из Староконстантинова в Хмельницкой области заблокировали карточку "ПриватБанка" и требовали пройти верификацию, предоставив соответствующие документы.

Он выполнил все требования, но разблокировка средств так и не дождалась. Вместо этого ПриватБанк решил расторгнуть с ним договор обслуживания. Муж выражает свое недовольство, поскольку это карточка, на которую начислялась его заработная плата.

"Заблокировали карту, требовали пройти верификацию через отделение банка, обратившись в отделение банка, пришел идентификацию, предоставил все документы и справки, написал объяснения, обещали разблокировать, а сообщили, что хотят расторгнуть договор обслуживания. Разорвать договор не могу, поскольку через ПриватБанк получаю зарплату", — говорится в заявлении клиента. "ПриватБанка".

В "ПриватБанке" сообщили, что обслуживание счета ограничено из-за выявленных рисков во время финансового мониторинга. Клиент имеет возможность лишь перевести остатки другому банку, воспользовавшись специальной процедурой для вывода средств.

Для перевода денег необходимо выполнить следующие шаги:

Предоставить реквизиты счета, открытого в другом финансовом учреждении по имени клиента. Представить документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами. Предоставить документы, удостоверяющие личность. Приобщить документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины. Написать заявление о переводе средств.

Последние новости Украины:

ПриватБанк блокирует доступ к кредитным лимитам, детали.

"ПриватБанк" заставил украинца ждать полгода на замену банкнот.

ПриватБанк может заблокировать деньги в любой момент, украинец рассказал детали.