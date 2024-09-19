Враг концентрирует усилия вокруг Покровска, заставляя ВСУ отводить свои силы.

Об этом для "24 канала" рассказал OSINT-аналитик Виталий Кононученко.

Россияне разрушили стратегически важный путепровод в Покровске, что еще больше усугубило ситуацию для украинской армии. За последние дни противник продвинулся в районе Новогродовки и Лисовки, где продолжаются интенсивные бои.

Наиболее опасной ситуация остается в украинском, который почти полностью оккупирован. ВСУ обороняют террикон к западу от города, а также сдерживают врага вблизи Желаемого Второго. Однако Желание Первое уже почти утрачено из-за сложного рельефа и близости к реке Волчи.

Ситуация усложняется для украинских сил в треугольнике между Красногоровкой, Желаным Первым и Галицыновкой, где враг пытается оцепить наши подразделения. Войска России используют все возможные ресурсы, чтобы замкнуть украинцев в кольце и продвигаться на юг.

Несмотря на успехи врага, ВСУ продолжают оборону в этих направлениях. Кононученко отмечает, что украинские силы будут усиливать свои позиции, как это уже было в Селидово, где ВСУ сумели выбить врага после временной оккупации города.

На южном фланге возле Курахово и Угледара также сложная ситуация. Российские войска намерены окружить эти города, продвигаясь через Острое и Горняк. Враг достиг успехов вблизи шахты "Южнодонбасская", но, по словам аналитика, украинские подразделения 72, 79 и 68 бригад активно обороняются и продолжают сдерживать врага.

"Все будет зависеть от того, насколько качественными будут поставки им боеприпасов, насколько у них хватит человеческого ресурса, правильно ли будут перераспределены силы на это направление", – подчеркнул Кононученко.

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