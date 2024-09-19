В Украине некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 30 тыс. грн зарплаты и больше.

Удаленная работа становится все популярнее, а это позволяет специалистам из разных отраслей зарабатывать неплохие деньги, не выходя из дома – некоторые работодатели предлагают зарплату в размере 30 тысяч и больше.

Об этом говорится в данных портала по поиску работы.

К примеру, компания, занимающаяся неспециализированной оптовой торговлей, ищет менеджера чата с зарплатой от 30 000 до 45 000 грн. Требования включают предоставление ответов на вопросы клиентов в чатах, а также консультации и поддержку.

Студия мебели предлагает дизайнеру зарплату от 20000 до 40000 грн. Среди требований – умение создавать проекты в программах Pro 100 и 3D Max, а также выполнять просчеты изделий.

Онлайн-школа английского языка ищет репетитора с зарплатой от 15000 до 30000 грн. Требование – высокий уровень коммуникационного английского.

В целом учителя английского языка могут рассчитывать на неплохие заработки в Украине. На кадровых порталах несколько сотен вакансий, а некоторые работодатели готовы платить таким специалистам до 40 000 грн.

Одна из школ ищет учителя с зарплатой от 25000 до 35000 грн. Обязанности включают проведение занятий для групп и индивидуальных клиентов на английском языке по методу Каллана, что предполагает полное погружение в языковую среду.

Языковая онлайн-школа также ищет учителя со свободным владением языком на уровне B2-C2. Предлагаемая зарплата колеблется от 10000 до 40000 грн.

Последние новости в Украине:

В четырех областях резко выросли оклады, зарплаты значительно пересчитали.

Значительный рост зарплат наблюдается в одной из отраслей, провели рекордный перерасчет окладов.

Кабмин планирует провести индексацию пенсий, названа дата.