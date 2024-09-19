Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 19 сентября.

Вашему вниманию предлагается гороскоп Таро для всех знаков зодиака на 19 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

В астрологии дня заложено много питательной энергии, и то, что мы испытываем в наших гороскопах, также предлагается нам в нумерологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 19 сентября.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Луна

Все меняется. Это печальный день, и вам предстоит пережить и исцелиться от большой потери.

Возникают размышления и счастливые воспоминания, поэтому, естественно, вы хотите вернуться в прошлое еще раз. Но вы не можете. Что вы можете сделать, Овен, так это перестроить.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Дьявол

Бороться с искушениями не так просто, как кажется. И обидно, когда другие люди считают, что все, что вам нужно сделать, это контролировать свои чувства и менять свое мнение о том, чего вы хотите.

Сегодня вы делаете все возможное, но все равно может казаться, что этого недостаточно. Это трудность, которая возникает, когда вы слабы в чем-то в своей жизни. Дайте себе время стать сильнее.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Ваши успехи основаны на череде неудач, которым вы не позволили помешать вам осуществить мечту.

Помните, что вам пришлось много работать. Другие чувствуют себя обескураженными и запуганными тем, чего вы достигли. Путь к вершине не был гладким, и вы можете быть ободрением для других.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Дурак

Не притворяйтесь, что препятствий, которые вас ждут, нет. Мудро признавать трудности, когда вы их видите.

Это не помешает вам пройти через это, но может помочь вам подготовиться. Используйте свою мудрость для максимального преимущества, когда вы чувствуете, что жизнь выходит из-под контроля.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Отшельник

В последнее время вы чувствуете себя отшельником, и это на вас не похоже. Возможно, вы не готовы увидеть мир и взаимодействовать с ним так, как обычно.

Это время интимной близости с вами и вашим Создателем, когда вы можете наладить отношения с Богом и понять, что вам нужно делать с оставшейся частью своей жизни.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Колесница

Выносливость — это то, на развитие чего требуется время.

Вы стремитесь достичь так многого, но порой вам просто хочется все бросить.

Но вы не из тех, кто любит легко сдаваться, и именно поэтому вы справитесь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Императрица

У вас добрая и милая натура, и это одна из причин, почему так много людей пытаются с вами связаться.

Вы чувствуете сильное чувство защиты по отношению к людям, которые, как вы знаете, доверяют вашим мнениям и идеям. По этой причине сегодня вы не захотите направлять их в неправильном направлении.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Маг

Вы весьма талантливы и опытны.

Однако вы можете быть немного не в себе и не знать, на какой из своих способностей вам следует сосредоточиться больше всего.

Выберите один талант, который, как вы знаете, всегда работает на вас. Вам не нужно быть лучшим во всем, но превосходство в чем-то одном ставит вас впереди остальных.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Солнце

Это прекрасный день, чтобы сделать так много. Не тратьте время попусту, как будто у вас его много.

Будьте активны. Будьте прилежны. Стремитесь сделать день таким, каким он должен быть — полным продуктивности и смысла.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Правосудие

Кто-то получит то, что ему причитается, и вам может быть жаль, что ему пришлось пройти такой сложный кармический урок.

Но в какой-то момент каждый должен столкнуться со своими последствиями. Это напоминание о том, что есть выбор, который имеет значение. Так что не причиняйте вреда другим. Всегда делайте то, что вы можете, что полезно и добро.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Император

Ты сильный и смелый. Это твоя воинственная сторона помогает тебе выпутаться из сложной ситуации, в которой ты когда-то чувствовал себя маленьким. Будь смелым.

Хорошие вещи приходят к вам, даже если вы должны следовать за ними, полные страха и сомнений. Страх может на самом деле держать вас в тонусе и мотивировать вас делать то, что правильно, быстро.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Иерофант

Никто не любит перемен, потому что привычность порой дает ложное чувство безопасности. Вы знаете, чего ожидать, даже если это не то, чего вы хотите в своей жизни.

Сегодня страх перемен может заставить вас придерживаться того, что, как вы знаете, больше не является для вас полезным. Вы все еще учитесь корректировать свою решимость, но со временем вы обретете мужество, необходимое для решения проблем.

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