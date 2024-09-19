Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом вкусного и пикантного маринованного перца в горчице.
"Хотите удивить родных вкусной закуской? Тогда этот рецепт точно для вас)", – отметила звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления маринованного перца в горчице "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- перец сладкий – 1,2 кг
- вода - 200 мл
- растительное масло – 150 г
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 1 ст.л.
- перец душистый молотый – 1 ч.л.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- горчица нежная - 200 г
- горчица в зернах – 50 г
- куркума – 1 ч. л.
Из этого количества ингредиентов получится три баночки маринованного перца по 0,5 л.
Перцы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко зачищает от семян и нарезает кусочки среднего размера.
Далее готовим маринад. Для этого в кастрюлю наливаем воду с растительным маслом, добавляем сахар, соль, лавровый лист, душистый перец, куркуму, горчицу нежную и в зернах, перемешиваем, ставим на огонь и провариваем пять минут.
После этого добавляем в кастрюлю к маринаду нарезанный перец и продолжаем готовить примерно 15 минут.
Маринованный перец "Мастер Шеф" Ольга Рябенко сразу выкладывает в банки (обязательно стерилизованные), плотно закрывает крышками, переворачивает вверх дном и оставляет остывать. Хранить такой маринованный перец нужно при комнатной температуре.
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