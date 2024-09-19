Финалистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как вкусно можно приготовить перец на зиму, с таким маринадом он получается просто невероятным.

Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом вкусного и пикантного маринованного перца в горчице.

"Хотите удивить родных вкусной закуской? Тогда этот рецепт точно для вас)", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления маринованного перца в горчице "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

перец сладкий – 1,2 кг

вода - 200 мл

растительное масло – 150 г

сахар – 3 ст.л.

соль – 1 ст.л.

перец душистый молотый – 1 ч.л.

лавровый лист – 2-3 шт.

горчица нежная - 200 г

горчица в зернах – 50 г

куркума – 1 ч. л.

Из этого количества ингредиентов получится три баночки маринованного перца по 0,5 л.

Перцы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко зачищает от семян и нарезает кусочки среднего размера.

Далее готовим маринад. Для этого в кастрюлю наливаем воду с растительным маслом, добавляем сахар, соль, лавровый лист, душистый перец, куркуму, горчицу нежную и в зернах, перемешиваем, ставим на огонь и провариваем пять минут.

После этого добавляем в кастрюлю к маринаду нарезанный перец и продолжаем готовить примерно 15 минут.

Маринованный перец "Мастер Шеф" Ольга Рябенко сразу выкладывает в банки (обязательно стерилизованные), плотно закрывает крышками, переворачивает вверх дном и оставляет остывать. Хранить такой маринованный перец нужно при комнатной температуре.

Последние новости Украины:

Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.

Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.

Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.