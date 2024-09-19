Внимание к Курской области приковано уже более месяца, ведь ситуация там меняется очень стремительно из-за попыток обеих сторон добиться успеха.

Украинские силы обороны начали наступательные действия в Курской области.

Об этом для "24 канала" рассказал OSINT-аналитик Виталий Кононученко.

Он добавил, что украинские войска активизировали наступление в районе, где у российских войск проблемы с логистикой из-за перебитых украинскими бойцами переправ и мостов. Логистика окупантов в этом регионе значительно нарушена, что создает дополнительные трудности для российских войск.

Хотя говорить о результатах еще рано, Кононученко считает, что через неделю можно будет оценить реальный масштаб операции и ее влияние на ситуацию на фронте. По его словам, украинские войска продолжают действовать на этом направлении, и в ближайшие дни следует ожидать положительных изменений.

В то же время враг успел частично укрепить свои позиции, особенно южнее Коренево, где российские войска временно продвинулись и захватили несколько населенных пунктов. Однако линию фронта удалось стабилизировать, что позволяет ВСУ продолжать операцию без значительных потерь.

Особое внимание привлекает масштабная эвакуация, начатая российскими властями в Рыльском и Хомутовском районах Курской области. По мнению экспертов, такие меры могут свидетельствовать о серьезных проблемах с обороной в этом направлении. Как отметил Кононученко, россияне не проводят подобные мероприятия без серьезной причины.

"Если мы посмотрим на новую эвакуацию, то она очень масштабная, если сравнить с предыдущими", - добавил эксперт.

Силы обороны Украины сосредоточены на усилении своих позиций в регионе и пытаются заставить врага перебросить свои резервы по другим направлениям, в частности из-под Покровска и Курахового. Это ослабит позиции россиян в районах, что создаст дополнительные возможности для украинского наступления.

Сценарий развития событий может измениться в хоть какой момент. По словам эксперта, украинские войска имеют шанс нанести врагу неожиданный удар по другому направлению, используя фактор эвакуации как возможность для продвижения. Особенно перспективно наступление к югу от реки Сейм, где украинские войска уже имеют успехи.

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