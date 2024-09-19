Как сообщил народный депутат Александр Гончаренко, голосование за законопроект №11379-д может состояться уже в среду или четверг.

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект, запретящий мобилизацию бывших ограниченно годных лиц до 25 лет.

Об этом рассказал глава парламента Руслан Стефанчук.

Как сообщил народный депутат Александр Гончаренко, голосование за законопроект №11379-д может состояться уже в среду или четверг.

"Принято решение, что будет официальный приказ, чтобы остановить мобилизацию 18-25-летних, пока законопроект на рассмотрении. А тех, кого успели мобилизовать, чтобы они не были отправлены на штурмовые действия", - отметил Гончаренко.

Он также добавил, что вопрос мобилизации младших 25 лет "нуждается в срочном решении".

Напомним также, что одним из оснований для отсрочки от мобилизации является необходимость ухода за родителями с инвалидностью. Для этого нужно заключить медиков об их состоянии здоровья.

Отсрочка от мобилизации предоставляется тем, у кого один родитель имеет инвалидность 1 или 2 группы. Однако в случаях, когда оба родителя имеют инвалидность 3 группы, возникает вопрос о возможности получения отсрочки их единственным сыном.

По ее мнению, наличие только 3 группы инвалидности может быть недостаточным. Следует получить заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода.

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