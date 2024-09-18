Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить чашушули – невероятно вкусное и сочное мясное блюдо грузинской кухни, в переводе его название означает "тушеное".
"Обожаю комфорт фуд и это грузинское блюдо (в целом как и вся грузинская кухня) именно об этом. Сытно, по-домашнему, легко и очень вкусно!", – советует шеф-повар.
Для приготовления чашушули нам понадобятся следующие ингредиенты:
- телятина (шеф-повар использовала мякоть) – 700 г
- лук репчатый – 1 шт.
- перец болгарский – 3 шт.
- помидоры - 3 больших
- хмели-сунели, соль, перец черный молотый и щепотка кориандра
- перец чили – по вкусу
- чеснок – 3-4 зубчика
- кинза – по желанию
Мясо зачищаем от пленки и нарезаем кусками среднего размера. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем мясо до румяности со всех сторон. Важно не переворачивать мясо часто, потому что оно будет тушиться, а не жариться.
После этого в сковороду к мясу добавляем нарезанный полукольцами лук и жарим еще несколько минут. Затем добавляем нарезанный сладкий перец и помидоры. Помидоры лучше очистить от кожуры.
Добавляем немного воды и тушим телятину с овощами примерно час. Специи добавляем поближе к концу приготовления.
"Если мясо хорошо растушилось, то добавляем чеснок и кинзу. Тушим еще 10 минут и готово, если нет, то тушим еще пол часа, потом чеснок с кинзой и готово", – объяснила шеф-повар.
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