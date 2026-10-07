Початок опалювального сезону 2026 у Полтаві залежатиме насамперед від погоди та рішення міської влади.

Початок опалювального сезону 2026 у Полтаві офіційно оголосять після відповідного рішення міськвиконкому.

До зими «Полтаватеплоенерго» вже підготувало основне обладнання. Підприємство завершило поточний ремонт котелень, що підтверджує відповідний акт готовності. Документ підписали представники Держенергонагляду та профільного департаменту Полтавської обласної військової адміністрації.

Поки рішення про запуск опалення немає, працівники продовжують роботи на тепломережах. Вони завершують ремонт окремих ділянок, відновлюють благоустрій та асфальтове покриття. Також триває повірка і встановлення будинкових приладів обліку.

На перші дні жовтня запланували пробні пуски. Вони мають показати, наскільки система готова працювати в зимовий період.

На балансі «Полтаватеплоенерго» перебуває 81 котельня та теплогенераторна. Крім того, підприємство обслуговує 27 центральних теплових пунктів. Загальна довжина мереж становить майже 200 кілометрів у двотрубному вимірі.

Від початку 2026 року фахівці реконструювали 980 метрів зношених трубопроводів. Роботи охопили опалення, гаряче водопостачання та циркуляційні мережі. Використовували попередньо ізольовані сталеві й полімерні труби.

Окремо модернізували квартальну котельню. На котлах встановили енергоефективні пальникові пристрої СНТ та перевели об'єкт на автоматизований режим.

Важливе питання для Початок опалювального сезону 2026 у Полтаві — стабільність роботи під час можливих відключень електрики. У «Полтаватеплоенерго» заявили, що котельні повністю забезпечені трьома видами резервного живлення: когенераційними установками, газовою та дизельною генерацією.

Щодо загального правила, то Початок опалювального сезону 2026 у Полтаві не має фіксованої календарної дати. За постановою Кабміну №830, опалення повинні розпочати не пізніше ніж через три доби після періоду, коли середня температура тримається на рівні +8 °C або нижче.

Тож точний день запуску батарей визначатимуть за погодою. Якщо після короткого похолодання знову стане тепло, це саме по собі не означатиме негайного запуску системи.



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