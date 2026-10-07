Графіки відключення світла в Чернігівській області 8 жовтня охоплюють десятки вулиць міста, повідомляє Чернігівобленерго.

Більшість обмежень триватиме з 09:00 до 17:00. Водночас для 1-го Воскресенського провулка зазначений довший період — з 08:00 до 19:00.

До переліку потрапили 1-й та 2-й Глухівські провулки, а також Антонія Печерського, Батюка, Борщова, Василя Симоненка, Вишнева, Вячеслава Радченка та В'ячеслава Чорновола.

Також без електрики можуть залишитися споживачі на Геологічній, Глухівській, Гоголя, Городнянській, Жабинського, Залізничній, Івана Виговського, Івана Мазепи та Іллінській.

У списку є Київське, Кирила Розумовського, Кленова, Княжа, Корюківська, Костомарівська, Котляревського, Коцюбинського, Красносільського та Кривоноса 2-й.





Графіки відключення світла в Чернігівській області 8 жовтня також стосуються Кропивницького, Кукушанки, Леоніда Каденюка, Липинського, Лугової, Любецької, Магістратської, Менської та Миру.

Окремо зазначені Молчанова, Мстиславська, Нафтовиків, Національної Гвардії, Нова, Олегове поле, Олександра Довженка та Олександра Мацієвського.

У другій частині списку — Пам'ятна, Перемоги, Пирогова, Піщана, Привітна, П'ятницька, Реміснича, Ріпкинська, Романа Бжеського, Сагайдак, Сагайдак 1-й та Садова.

Також обмеження охоплять Седнівську, Седнівський, Сосницьку, Старобілоуську, Успенську, Феодосія Углицького, Хлібопекарську та Швейцарівку.

Завершують перелік Шевченка, Шевчука, Ярова та Яровий.

Причиною знеструмлення вказано планові роботи. Для більшості зазначених ділянок період обмеження становить вісім годин — із 09:00 до 17:00.

Мешканцям цих районів варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.