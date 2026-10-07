Початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі: місто готується до можливих перебоїв.

Початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі визначатимуть після трьох діб, коли середня температура повітря становитиме +8 °C або нижче.

Такі правила передбачає постанова Кабінету Міністрів №830. Та сама межа діє і під час завершення сезону: тепло можуть вимикати після трьох днів із температурою вище +8 °C.

Тому конкретної дати запуску батарей поки немає. Коротке похолодання також не означає, що опалення одразу з’явиться в усіх будинках.

Як місто готується до зими

У Запоріжжі готують інфраструктуру до можливих ударів та перебоїв з електроенергією. Комунальні служби формують запаси палива, встановлюють резервні джерела живлення та посилюють захист важливих об’єктів.

За словами речниці АТ «Запоріжжяобленерго» Зореслави Цупренко, захисні конструкції вже встановили приблизно на 90% енергооб’єктів. До початку жовтня роботи планували завершити повністю. Підстанції також додатково захищають антидроновими сітками.

Водночас фахівці не виключають віялових відключень. Українська енергосистема працює як єдина мережа, тому проблеми з генерацією або пошкодження обладнання в одному регіоні можуть впливати на інші області.





Резервне живлення та когенерація

Окремі будинки вже створюють власні резерви. Наприклад, мешканці багатоповерхівки на вулиці Задніпровській встановили сонячні панелі. За словами голови ОСББ Костянтина Линника, система може підтримувати основні внутрішні мережі до двох діб.

Йдеться про освітлення, домофони, відеоспостереження та диспетчерський зв’язок ліфтів.

Для теплопостачання резервне живлення також критично важливе. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, під час тривалого знеструмлення можуть зупинятися насосні групи. Без них теплоносій не надходитиме до частини будинків.

У місті радять заздалегідь зменшити тепловтрати. Експертка Кристина Ненно рекомендує перевірити ущільнювачі на вікнах, зробити під’їзні конструкції герметичнішими та утеплити труби.

Початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі проходитиме в умовах підвищених ризиків для енергосистеми. Водночас на котельнях уже працюють 37 когенераційних установок. Вони мають підтримувати тепломережі під час тривалих знеструмлень.

За даними співголови Ради оборони області Івана Федорова, комунальні мережі Запоріжжя готові до нового сезону більш ніж на 80%.