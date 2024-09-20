В последнее время украинские банки повысили курс наличного доллара, хотя это повышение пока не критично.

НБУ разрешил гривне ослабевать больше, чем раньше – эксперты говорят, что это попытка проверить реакцию рынка на относительно резкие колебания курса, поскольку девальвация гривне может возобновиться.

Об этом пишут в Минфини.

В последнее время украинские банки повысили курс наличного доллара, хотя это повышение не критично. По состоянию на полдень 18 сентября средняя стоимость доллара составила 41,35/41,8 грн (покупка/продажа), что на 5 копеек больше, чем накануне. Крупные банки покупают валюту по цене от 40,7 до 41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн

Укрэксимбанк – 41,15 грн

Райффайзен Банк – 41,2 грн

ПУМБ – 41,2 грн

Укрсиббанк – 41,2 грн

Сэнс Банк – 41,35 грн

Универсал Банк – 40,7 грн

Креди Агриколь Банк – 41,25 грн.

Банки продают доллар по цене 41,7–41,79 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,7 грн

Укрэксимбанк – 41,75 грн

Райффайзен Банк – 41,7 грн

ПУМБ – 41,7 грн

Укрсиббанк – 41,78 грн

Сэнс Банк – 41,75 грн

Универсал Банк – 41,7 грн

Креди Агриколь Банк – 41,79 грн

Следует отметить, что цены могут отличаться от фактического курса в банках, поскольку там могут применяться дополнительные комиссии.

Аналитики считают, что Нацбанк намерен постепенно ослаблять гривну, но не резко. По их наблюдениям, на прошлой неделе (9-15 сентября) регулятор позволил гривне ослабевать больше, чем раньше, хотя на валютном рынке особых изменений не произошло.

"Действия НБУ выглядят как попытка проверить реакцию рынка на относительно резкое колебание курса. Мы прогнозируем, что регулятор продолжит постепенное ослабление гривны в ближайшие недели", – отметили эксперты.

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