Астролог рассказала, какой знак Зодиака самый злой, хотя у каждого бывают моменты, когда он немного подлый и грубый по отношению к другим.
Однако один знак зодиака особенно хорош в том, чтобы быть плохим - по словам астролога.
Мэдисон Картер рассказала, какой знак Зодиака самый злой и «коварный» с точки зрения астрологии.
Мэдисон утверждал, что Скорпионов (23 октября - 21 ноября) "не следует пересекать". Этот знак занимает первое место в "самом злом рейтинге".
Она сказала: «Трофей самого злого знака зодиака достается Скорпиону.
«Личность Скорпиона полна множества сложных слоев, но наиболее ярко проявляются его хитрость и лукавство. Примите наш совет и не попадайтесь на удочку этих ребят».
Второй самый «злой» знак зодиака — Лев , по мнению энтузиаста астрологии. Описывая этот знак как «мастер заговора», Мэдисон предположил, что Лев — это тот, кого следует остерегаться.
Она сказала: «Вполне естественно, что у знака, любящего внимание, злобный ум. Лев любит быть звездой шоу и сделает все, чтобы оставаться в центре внимания!»
«Лев — знак зодиака, у которого больше всего шансов стать знаменитым, и он не готов упустить свой шанс».
Источник: express.
Последние новости Украины:
Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.
Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.
Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.