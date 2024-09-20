В западной астрологии существует 12 знаков зодиака, все с уникальными чертами характера и характеристиками, узнайте, какой знак Зодиака самый злой.

Астролог рассказала, какой знак Зодиака самый злой, хотя у каждого бывают моменты, когда он немного подлый и грубый по отношению к другим.

Однако один знак зодиака особенно хорош в том, чтобы быть плохим - по словам астролога.

Мэдисон Картер рассказала, какой знак Зодиака самый злой и «коварный» с точки зрения астрологии.

Мэдисон утверждал, что Скорпионов (23 октября - 21 ноября) "не следует пересекать". Этот знак занимает первое место в "самом злом рейтинге".

Она сказала: «Трофей самого злого знака зодиака достается Скорпиону.

«Личность Скорпиона полна множества сложных слоев, но наиболее ярко проявляются его хитрость и лукавство. Примите наш совет и не попадайтесь на удочку этих ребят».

Второй самый «злой» знак зодиака — Лев , по мнению энтузиаста астрологии. Описывая этот знак как «мастер заговора», Мэдисон предположил, что Лев — это тот, кого следует остерегаться.

Она сказала: «Вполне естественно, что у знака, любящего внимание, злобный ум. Лев любит быть звездой шоу и сделает все, чтобы оставаться в центре внимания!»

«Лев — знак зодиака, у которого больше всего шансов стать знаменитым, и он не готов упустить свой шанс».

Источник: express.

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