Такие пирожки с хрустящей посыпкой в ​​Польше традиционно готовят с черникой, но на самом деле будет невероятно вкусно с любыми ягодами или фруктами.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить ягодзянки – аппетитные булочки с хрустящей крошкой сверху и большим количеством ягодной начинки.

Для идеального теста на 10 пирожков нам понадобится:

мука – 600 г

молоко - 300 г

сахар – 80 г

яичный желток – 1 шт.

дрожжи сухие – 8 г

сливочное масло – 50 г

растительное масло – 50 г

соль - щепотка

+ 30 г молока и 1 яичный желток для смазки пирожков

Сначала делаем опару: смешиваем в миске теплое молоко, дрожжи, сахар, 100 г муки и даем этой смеси постоять 15 минут до появления пузырьков.

После этого добавляем в опару смесь растительного масла и растопленного сливочного масла, яичный желток, оставшуюся муку, щепотку соли и замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем на час в теплом месте.

Для начинки шеф-повар просто перемешала 800 г голубики, 4-5 ст.л.крахмала и 3 ст.л. сахара.

"В идеале использовать чернику, как в классическом рецепте, но я уверена, что любая ягода или фрукт будет очень вкусной в этом пирожке", – отметила шеф-повар.

Для крамбла просто смешиваем до состояния крошки 80 г сахара, 45 г холодного сливочного масла и 45 г муки.

Когда тесто поднимется, делим его на 10 частей, раскатываем каждую толщиной примерно 3 мм, выкладываем по 2-2,5 ст.л. начинки и формируем пирожки, как на видео.

Выкладываем пирожки на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и даем постоять 20 минут. После этого смазываем смесью молока и яичного желтка, посыпаем крамблом и выпекаем пирожки в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

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