Такие котлеты украсят любой стол, поэтому важно знать несколько хитростей, как правильно их подготовить перед подачей.

Рецепт знаменитых котлет может быть более простым и не стоит бояться готовить такие котлеты - вы ничего не испортите.

Чтобы они получились сочными внутри и с хрустящей корочкой снаружи, надо использовать этот удобный вариант приготовления, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 10 котлет:

1 кг куриного фарша

1 ч. л. соли

1/3 ч. л. молотого перца

200 г сливочного масла

Пучок укропа

2-3 зубчика чеснока

1/3 ч. л. соли для масла

Для панировки:

4 яйца

Мука

1 упаковка панировочных сухарей

300-500 мл растительного масла для жарки

Приготовление:

Мелко нарежьте укроп, натрите чеснок. Смешайте мягкое сливочное масло с укропом, чесноком и солью. Сформируйте из этой смеси 10 небольших овалов и положите их в морозилку.В куриный фарш добавьте соль и перец, хорошо перемешайте.

Смочите руки водой, возьмите 1 столовую ложку фарша и сформируйте котлету. В центр каждой котлеты положите замороженный овальный кусочек масла (по желанию можно добавить кусочек сыра).

Заверните масло в фарш, плотно формируя котлеты, чтобы масло не вытекло при жарке. Взбейте яйца.

В одну тарелку насыпьте муку, в другую – панировочные сухари. Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем окуните в яйца, обваляйте в сухарях. Повторите эту процедуру (яйца, сухари) для лучшей панировки.

Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте котлеты в кипящем масле 4-5 минут на умеренном огне. Важно не перегревать масло, чтобы котлеты не потрескались.

Котлеты по-киевски лучше подавать сразу. Если готовите заранее, подогрейте в духовке при 200°C в течение 10 минут перед подачей.

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