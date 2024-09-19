Рецепт знаменитых котлет может быть более простым и не стоит бояться готовить такие котлеты - вы ничего не испортите.
Чтобы они получились сочными внутри и с хрустящей корочкой снаружи, надо использовать этот удобный вариант приготовления, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на 10 котлет:
- 1 кг куриного фарша
- 1 ч. л. соли
- 1/3 ч. л. молотого перца
- 200 г сливочного масла
- Пучок укропа
- 2-3 зубчика чеснока
- 1/3 ч. л. соли для масла
Для панировки:
- 4 яйца
- Мука
- 1 упаковка панировочных сухарей
- 300-500 мл растительного масла для жарки
Приготовление:
Мелко нарежьте укроп, натрите чеснок. Смешайте мягкое сливочное масло с укропом, чесноком и солью. Сформируйте из этой смеси 10 небольших овалов и положите их в морозилку.В куриный фарш добавьте соль и перец, хорошо перемешайте.
Смочите руки водой, возьмите 1 столовую ложку фарша и сформируйте котлету. В центр каждой котлеты положите замороженный овальный кусочек масла (по желанию можно добавить кусочек сыра).
Заверните масло в фарш, плотно формируя котлеты, чтобы масло не вытекло при жарке. Взбейте яйца.
В одну тарелку насыпьте муку, в другую – панировочные сухари. Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем окуните в яйца, обваляйте в сухарях. Повторите эту процедуру (яйца, сухари) для лучшей панировки.
Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте котлеты в кипящем масле 4-5 минут на умеренном огне. Важно не перегревать масло, чтобы котлеты не потрескались.
Котлеты по-киевски лучше подавать сразу. Если готовите заранее, подогрейте в духовке при 200°C в течение 10 минут перед подачей.
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