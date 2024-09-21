Когда мы говорим о возможном захвате российскими оккупантами Покровска, мы говорим об угрозе Днепропетровской области и прежде всего городу Павлоград.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Светлане Орловской.

"Давайте не забывать, что Павлоград для нас чрезвычайно важен с точки зрения производства взрывчатых веществ, это наша военная химия. Днепр - это уже стратегическая цель, потому что это переход на правобережье Украины, но Павлоград - это очень серьезная проблема для нас в случае, если противник прорвется в этот город", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт также отметил, что с потерей Покровска будет значительно сложнее обеспечивать потребности наших войск, ведущих боевые действия к югу от Покровска, в частности в Курахово и Угледаре.

"Если вы посмотрите расстояние от Угледара до Волновахи, вы понимаете, почему это так важно, потому что Волноваха – это важный железнодорожный узел, это важный логистический хаб, через который противник совершает перемещение, или как говорят маневры логистикой с севера на юг и с востока на запад и в обратном направлении.

То есть потеря Покровска может серьезно поменять оперативную ситуацию на восточном фронте украино-российской войны, это правда, и именно поэтому мы прилагаем максимум усилий из того, что мы имеем на сегодняшний день, для того, чтобы ситуацию стабилизировать", – пояснил Сергей Грабский.

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