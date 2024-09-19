Сладкий чизкейк в кокосовой стружке будет не только очень нежным на вкус, но и очень легким.

В мире существует большое количество различных рецептов приготовления чизкейков, но каждый из них может приятно удивить гостей за столом.

В этот раз чизкейк можно украсить кокосовой стружкой и конфетами Рафаэлло или же похожими на них кокосовыми сладостями, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на форму 21 см:

250 г печенья

125 г сливочного масла

20 г желатина + 100 мл молока

250 г сливок 33-36% (можно заменить сметаной 30%)

500 г крем-сыра (или кисломолочного сыра)

200 г сахарной пудры

130 г кокосовой стружки

50 г белого шоколада

Ванильный сахар/ванилин/жидкая ваниль

Дополнительно: кокосовая стружка для украшения, конфеты "Рафаэлло" для декора

Приготовление:

Застелите дно формы пергаментом. Смазав стенки формы каплей масла, облегчите извлечение чизкейка после застывания. Измельчите печенье в крошку, добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.

Уплотните полученную массу на дне формы, создавая ровный корж, и поставьте его в холодильник, пока готовите начинку. Залейте желатин холодным молоком и оставьте набухать. Взбейте сливки до стойких пиков.

В отдельной миске взбейте крем-сыр с сахарной пудрой и ванилью до однородности с помощью блендера. Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке. Затем аккуратно влейте его в сырную массу, тщательно перемешивая.

Вмешайте кокосовую стружку и взбитые сливки в сырную массу, аккуратно перемешивая лопаткой до однородной консистенции. Выложите начинку на охлажденный корж и поставьте в холодильник минимум на несколько часов, лучше на ночь, чтобы чизкейк полностью застыл.

После застывания извлеките чизкейк из формы. Смажьте верх растопленным белым шоколадом, украсьте кокосовой стружкой и конфетами "Рафаэлло".

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