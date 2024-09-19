В мире существует большое количество различных рецептов приготовления чизкейков, но каждый из них может приятно удивить гостей за столом.
В этот раз чизкейк можно украсить кокосовой стружкой и конфетами Рафаэлло или же похожими на них кокосовыми сладостями, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на форму 21 см:
- 250 г печенья
- 125 г сливочного масла
- 20 г желатина + 100 мл молока
- 250 г сливок 33-36% (можно заменить сметаной 30%)
- 500 г крем-сыра (или кисломолочного сыра)
- 200 г сахарной пудры
- 130 г кокосовой стружки
- 50 г белого шоколада
- Ванильный сахар/ванилин/жидкая ваниль
- Дополнительно: кокосовая стружка для украшения, конфеты "Рафаэлло" для декора
Приготовление:
Застелите дно формы пергаментом. Смазав стенки формы каплей масла, облегчите извлечение чизкейка после застывания. Измельчите печенье в крошку, добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.
Уплотните полученную массу на дне формы, создавая ровный корж, и поставьте его в холодильник, пока готовите начинку. Залейте желатин холодным молоком и оставьте набухать. Взбейте сливки до стойких пиков.
В отдельной миске взбейте крем-сыр с сахарной пудрой и ванилью до однородности с помощью блендера. Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке. Затем аккуратно влейте его в сырную массу, тщательно перемешивая.
Вмешайте кокосовую стружку и взбитые сливки в сырную массу, аккуратно перемешивая лопаткой до однородной консистенции. Выложите начинку на охлажденный корж и поставьте в холодильник минимум на несколько часов, лучше на ночь, чтобы чизкейк полностью застыл.
После застывания извлеките чизкейк из формы. Смажьте верх растопленным белым шоколадом, украсьте кокосовой стружкой и конфетами "Рафаэлло".
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