Благодаря такому способу приготовления можно получить очень мягкий и вкусный хлеб с корочкой.
Придется использовать несколько этапов для приготовления теста, однако оно будет очень мягким и воздушным, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 500 г пшеничной муки
- 1 ч.л. соли
- 3 ч.л. сахара
- 5 г сухих дрожжей
- 300 мл тёплой воды
- 2 ст.л. растительного масла
Приготовление:
В большой миске смешайте муку, соль, сахар и сухие дрожжи. Постепенно влейте теплую воду (300 мл), одновременно замешивая тесто. После того как тесто собралось в ком, добавьте 2 ст.л. растительного масла. Тесто станет липким, что нормально для начального этапа.
Начинайте активно вымешивать тесто руками на рабочей поверхности или в миске. Тесто должно стать гладким и почти перестать липнуть к рукам.
Смажьте миску каплей масла, положите в неё тесто и накройте пищевой плёнкой или чистым полотенцем. Оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа.
Смажьте форму для выпечки небольшим количеством масла. После подъема обомните тесто, раскатайте его в прямоугольник и сверните в рулет.
Накройте тесто полотенцем и оставьте еще на 30 минут. Перед выпеканием смажьте поверхность хлеба смесью из 1 ст.л. воды и 1 ч.л. растительного масла.Разогрейте духовку до 190°C и поместите форму с тестом на нижний уровень духовки. Выпекайте хлеб 40 минут.
Последние новости Украины:
Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.
Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.
Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.