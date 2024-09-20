Хлеб з аккуратной корочкой будет очень мягкий и идеально подойдет к любому вашему блюду, если правильно выдержать подготовку теста.

Благодаря такому способу приготовления можно получить очень мягкий и вкусный хлеб с корочкой.

Придется использовать несколько этапов для приготовления теста, однако оно будет очень мягким и воздушным, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки

1 ч.л. соли

3 ч.л. сахара

5 г сухих дрожжей

300 мл тёплой воды

2 ст.л. растительного масла

Приготовление:

В большой миске смешайте муку, соль, сахар и сухие дрожжи. Постепенно влейте теплую воду (300 мл), одновременно замешивая тесто. После того как тесто собралось в ком, добавьте 2 ст.л. растительного масла. Тесто станет липким, что нормально для начального этапа.

Начинайте активно вымешивать тесто руками на рабочей поверхности или в миске. Тесто должно стать гладким и почти перестать липнуть к рукам.

Смажьте миску каплей масла, положите в неё тесто и накройте пищевой плёнкой или чистым полотенцем. Оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа.

Смажьте форму для выпечки небольшим количеством масла. После подъема обомните тесто, раскатайте его в прямоугольник и сверните в рулет.

Накройте тесто полотенцем и оставьте еще на 30 минут. Перед выпеканием смажьте поверхность хлеба смесью из 1 ст.л. воды и 1 ч.л. растительного масла.Разогрейте духовку до 190°C и поместите форму с тестом на нижний уровень духовки. Выпекайте хлеб 40 минут.

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