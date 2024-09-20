Звезда "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко поделилась рецептом вкусных синнабонов на тыквенном пюре – тыква здесь не чувствуется, только дает цвет и нежную текстуру.
Чтобы приготовить тесто для синнабонов, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- тыквенное пюре – 220 г (просто запекаем тыкву до мягкости и перебиваем ее в пюре)
- сахар – 110 г
- прессованные дрожжи – 44 г
- мука – 800 г
- соль – 10 г
- вода (тепла) – 110 г
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 110 г
Смешиваем тыквенное пюре, теплую воду, дрожжи, сахар, яйца, соль, муку, растопленное сливочное масло и замешиваем мягкое тесто. Собираем тесто в шарик, накрываем полотенцем и оставляем подходить на 30 минут.
"Если тесто кажется слишком липким, не добавляйте больше муки - лучше смажьте руки растительным маслом и подмесите его", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для начинки "Мастер Шеф" Алена Московченко использовала:
- сахар – 150 г
- корица – 4 ст. л.
- кардамон – 7-8 семян (по желанию)
- сливочное масло (растепленное) – 100 г
Когда тесто подойдет, раскатываем его в прямоугольник толщиной примерно 5 мм, смазываем растопленным маслом и равномерно посыпаем смесью сахара с корицей и кардамоном. Заворачиваем в рулет и нарезаем его нитью или ножем на кусочки.
Выкладываем синнабоны в форму для выпечки и даем им подойти еще примерно 20 минут. Выпекаем булочки в разогретой до 180 градусов духовке в режиме верх-низ с конвекцией в течение 20-30 минут.
Для крема "Мастер Шеф" Алена Московченко сбивает 200 г сливок жирностью 33% и смешивает их со 170 г сливочного сыра, сахарной пудрой и ванильным сахаром по вкусу. Горячие синнабоны смазываем кремом – и десерт готов.
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