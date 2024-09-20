Булочки с корицей, знаменитые синнабоны – это идеальный осенний десерт, и суперфиналистка "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить их в домашних условиях.

Звезда "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко поделилась рецептом вкусных синнабонов на тыквенном пюре – тыква здесь не чувствуется, только дает цвет и нежную текстуру.

Чтобы приготовить тесто для синнабонов, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

тыквенное пюре – 220 г (просто запекаем тыкву до мягкости и перебиваем ее в пюре)

сахар – 110 г

прессованные дрожжи – 44 г

мука – 800 г

соль – 10 г

вода (тепла) – 110 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 110 г

Смешиваем тыквенное пюре, теплую воду, дрожжи, сахар, яйца, соль, муку, растопленное сливочное масло и замешиваем мягкое тесто. Собираем тесто в шарик, накрываем полотенцем и оставляем подходить на 30 минут.

"Если тесто кажется слишком липким, не добавляйте больше муки - лучше смажьте руки растительным маслом и подмесите его", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для начинки "Мастер Шеф" Алена Московченко использовала:

сахар – 150 г

корица – 4 ст. л.

кардамон – 7-8 семян (по желанию)

сливочное масло (растепленное) – 100 г

Когда тесто подойдет, раскатываем его в прямоугольник толщиной примерно 5 мм, смазываем растопленным маслом и равномерно посыпаем смесью сахара с корицей и кардамоном. Заворачиваем в рулет и нарезаем его нитью или ножем на кусочки.

Выкладываем синнабоны в форму для выпечки и даем им подойти еще примерно 20 минут. Выпекаем булочки в разогретой до 180 градусов духовке в режиме верх-низ с конвекцией в течение 20-30 минут.

Для крема "Мастер Шеф" Алена Московченко сбивает 200 г сливок жирностью 33% и смешивает их со 170 г сливочного сыра, сахарной пудрой и ванильным сахаром по вкусу. Горячие синнабоны смазываем кремом – и десерт готов.

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