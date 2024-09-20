Вооруженные Силы Украины сдерживают наступление российских войск в Курской области, которое началось всего несколько дней назад.

Дальнейшее развитие событий в Курщине будет зависеть от решения военно-политического руководства россии относительно возможного опрокидывания войск на это направление.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он отметил, что если россияне перебросят около 50 тысяч военных с Восточного фронта на Курщину, это может привести к отступлению украинских сил. Однако даже отступив, ВСУ будут продолжать удерживать значительные силы противника на линии боевого столкновения, снимая давление с украинских городов, таких как Покровск, Курахово и Угледар.

Свитан подчеркнул, что все будет зависеть от решения россиян по переброске войск. Если они воздержатся от таких действий, группировка в районе Снагости может оказаться под угрозой. Украинские войска могут закрыть вражескую группировку в «котел», используя операцию Глухов – Рыльск.

"Если не решатся перекидывать войска на Курщину, то судьба вражеской группировки в районе Снагости – туманная, ведь на них надвигаются облака", - пояснил Жданов.

В таком случае от 3 до 4 тысяч находящихся между Теткино и Судьей российских солдат рискуют оказаться в окружении. Уже сейчас известно, что в Рильске принято решение об эвакуации гражданских.

Эксперт Олег Жданов также отметил, что предыдущие попытки атаковать украинские силы с флангов не принесли россиянам успех. Он выразил сомнение, что в ближайшее время оккупанты отважатся на новую масштабную наступательную операцию.

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