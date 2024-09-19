Ситуация в Курской области рф все еще остается напряженной, но несмотря на постоянные попытки россиян отбить захваченные территории в ВСУ, врагу не удается добиться масштабных успехов.

Контрнаступление российских войск в Курской области провалилось, ведь после попыток атаковать украинские позиции с флангов, кафиры вынуждены были отступить.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что российская 106-я воздушно-десантная дивизия и две бригады морской пехоты не смогли прорвать оборону ВСУ. В результате украинские силы не только отразили атаку, но и начали второе вклинение в российские позиции в районе населенного пункта Новый путь, а также вблизи Веселого.

Жданов подчеркнул, что бои продолжаются к востоку и северо-востоку от Веселого в направлении поселка Глушково. Российские войска пока не способны подготовить второе контрнаступление, поскольку имеют значительные проблемы с координацией.

Генеральный штаб россии сейчас стоит перед выбором: либо усилить группировку в Курской области новыми дивизиями, либо смириться с тем, что текущих сил недостаточно для полномасштабной атаки.

По словам Жданова, для успешного наступления российскому командованию придется добавить еще три дивизии к уже имеющимся силам, насчитывающим от 35 до 38 тысяч военных. Такое подкрепление станет решающим для дальнейшей судьбы боевых действий в этом направлении.

Напомним, что бои в Курской области активизировались после того, как украинские силы пересекли границу и начали продвигаться в глубь территории россии. По состоянию на сегодняшний день ситуация на фронте остается напряженной, а российская армия продолжает терпеть неудачи.

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