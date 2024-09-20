Вооруженные силы Украины захватили часть российской территории не для того, чтобы контролировать вражеские населенные пункты, они имеют более важную цель.

Украинские военные в Курской области россии не стремятся контролировать территории и населенные пункты, ведь имеют другие стратегические цели.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Он отметил, что ВСУ удерживают под прямым контролем 800 кв. км, а еще 300 кв. км находятся под их опосредованным контролем. Ступак отмечает, что содержание территорий не является приоритетом для украинских войск на Курщине, а основной акцент делается на уничтожении вражеских сил и захвате ресурсов.

Эксперт отметил, что, несмотря на то, что российские войска выбили ВСУ из поселка Снагость, украинские силы создали новые «горячие точки» в Глушкове и Теткино. По разным оценкам, в окружение могут попасть до 8 тысяч российских военных. Даже если в плен попадет всего 1 000-1 500 окупантов, это станет важным ресурсом для обмена.

Иван Ступак подчеркнул, что такое количество пленных и захват российского вооружения, в том числе танков, БМП и снарядов, станет большой победой для ВСУ.

"Содержание территорий не приносит такой пользы, как захват вооружения и живой силы противника", - подчеркнул он.

Ступак также отметил, что Украина уже открыла две новые линии давления на российские войска, что ослабляет оборонительные позиции врага.

Эвакуация двух районов Курской области, объявленная Россией несколько дней назад, подтверждает успешность действий украинских военных. Операции ВСУ в Курщине заставляют россиян отступать и терять контроль над стратегически важными объектами.

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