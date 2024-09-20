Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака, у вас будет много дел, которых стоит ожидать, поскольку Полнолуние привнесет космический фокус в ваши отношения, к которым вы принадлежите.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака, начинается период завершения и кульминации событий в вашей жизни.

Итак, астрологи составили гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Это момент отпускания и завершения, Овен. Хотя полнолуние обычно является временем кульминации, сегодняшнее особенно влияет на ваш сектор окончаний и завершений — оглянитесь вокруг и посмотрите, какие привычки или проблемы задержались слишком долго, и укажите им на дверь. Вам нужно очистить свою тарелку, прежде чем вы сможете добавить что-то еще, поэтому избавьтесь от всего и всего, что вам больше не нужно. Лучшие вещи уже на горизонте.

Телец

20 апреля-20 мая

Если вы потеряли связь с кем-то и хотите это исправить, это идеальное время, чтобы связаться и восстановить связь; скорее всего, вам придется многое наверстать. Эта Луна также повлияет на ваши надежды и мечты в лучшую сторону, так что вперед и загадывайте желание.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Найдите время, чтобы отпраздновать свои достижения, потому что сегодняшнее Полнолуние может послать вам какой-то карьерный успех или награду, и у вас есть все основания гордиться. Проекты, над которыми вы работали в течение некоторого времени, могут наконец достичь конечной точки или быть готовыми к своему большому раскрытию, поэтому ищите возможности сделать свою презентацию в предстоящие дни. Перед вами открывается дорога, и она ведет вас прямо на вершину горы.

Рак

21 июня-22 июля

Даже если вы не считаете себя самым авантюрным человеком в мире, никогда не будет плохим временем, чтобы изменить свою обычную рутину и попробовать что-то более захватывающее. Сегодняшняя прекрасная Полная Луна освещает ваш сектор иностранных культур и безграничных горизонтов, напоминая вам, что существует целый мир, который просто ждет, когда вы приедете и исследуете его. Если вы жаждете перемен, но не можете выйти из дома, откройте книгу или компьютер и станьте исследователем, не вставая с места.

Лео

23 июля – 22 августа

Хотя вы, возможно, знаете, что легендарный горшок с золотом на конце радуги — это всего лишь миф, сегодняшнее Полнолуние может указать вам путь к неожиданному горшку с золотом, и вам, возможно, даже не придется следовать за радугой, чтобы добраться до него. На самом деле, чем больше вы пытаетесь его найти, тем более неуловимым он может стать. Вместо того чтобы искать путь, доверьтесь тому, что Вселенная приведет вас именно туда, где вам нужно быть.

Дева

23 августа – 22 сентября

Люди могут играть важную роль в вашей жизни сегодня, поскольку Полная Луна освещает ваш сектор партнерства, влияя на все: от романтики до бизнеса и дружбы. Вы и определенный человек можете решить стать официальными, или вы можете решить, что пришло время идти своим путем к новым вещам. Контракт также может прийти к вам в это время, поэтому обязательно читайте мелкий шрифт на любых документах или предложениях, которые попадут к вам.

Весы

23 сентября – 22 октября

Пришло время привести свою жизнь в порядок, Весы. Если вы отпустили дела, постарайтесь вспомнить те решения, которые вы приняли в начале года, и сделайте все возможное, чтобы вернуться на правильный путь. Если это более здоровая диета, больше внимания к своему психическому здоровью или просто регулярные кардиотренировки, то неплохо начать прямо сейчас. Вас поощряют стать лучшей версией себя, кем бы она ни была.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вы, возможно, хотите выдвинуться вперед и стать центром внимания, но это не значит, что вы должны сиять в одиночку. Вместо того чтобы сделать этот день посвященным только себе и своим интересам, постарайтесь превратить общий позитив в групповое усилие или, по крайней мере, помните о некоторых альтруистических побуждениях. Как вы можете помочь себе и помочь другим одновременно? Сейчас сила в количестве, поэтому объединяйтесь, чтобы изменить ситуацию.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Ваш дом и семья находятся в центре внимания сегодняшнего прекрасного Полнолуния, происходящего в вашем домашнем секторе. Это прекрасное время, чтобы немного обновить декор или перестроить, чтобы изменить настроение в вашем жизненном пространстве. Если вы подумывали о переезде, то это может начать выглядеть более жизнеспособным. Сейчас под вашей крышей царит легкая атмосфера, а также целительная энергия, что делает любую необходимую работу по прощению между родственниками проще, чем обычно.

Козерог

22 декабря – 19 января

Ваши идеи и мысли могут завести вас особенно далеко прямо сейчас, поскольку Полнолуние активизирует ваш сектор коммуникаций и побуждает вас высказывать свое мнение. Это открывает для вас довольно оживленный портал, где происходит много событий, поэтому постарайтесь быть организованными и оставаться верными своему собственному видению — люди будут обращать внимание на то, что вы говорите. Динамичный партнер также может вскоре появиться на сцене, так что держите глаза открытыми.

Водолей

20 января – 18 февраля

Это удивительное время, чтобы начать искать новый источник дохода благодаря Полнолунию, происходящему в вашем денежном секторе. Если ваш кошелек чувствует себя немного легким, начните искать новые контакты, потому что прекрасная возможность может ждать вас. Если вы уже довольны тем, где вы получаете свою зарплату, возможно, пришло время обсудить повышение. Если вы можете собрать доказательства того, насколько вы ценный сотрудник, VIP-персонам будет трудно утверждать обратное.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня на вас сосредоточено много энергии, поскольку в вашем знаке происходит прекрасное Полнолуние. Надежда и позитив сияют на вас, и люди обязательно увидят вас в лучшем свете. Если у вас есть какие-то мечты или желания, которые были отложены на второй план, сейчас самое время перенести их в самое пекло. Семена, которые вы посадили в начале этого года, готовы к сбору урожая.

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