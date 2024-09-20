Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 20 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 20 сентября, пришло время отпустить что-то раз и навсегда.

Время подвести итоги и высвободить негативную энергию, которая сдерживает нас в больших и малых делах.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп по карте Таро для вашего знака зодиака на 20 сентября.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая

Жизнь скоро станет очень сложной. Вам будет трудно придерживаться простой рутины.

На вашем пути встанет множество препятствий, и вам придется придумать, как их преодолеть.

Используйте поддержку других, чтобы помочь вам сделать что-то. Не пытайтесь сделать все сами. Делегируйте, когда можете.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Дьявол

Важны мелочи, поэтому, когда вы обнаружите, что способны выбраться из заманчивой ситуации, не поддаваясь ей, считайте это достижением.

Вы не победите в сложной битве сразу, но вместо этого сосредоточьтесь на маленьких шагах, которые помогут вам завершить свое путешествие. Маленькие победы имеют значение и заслуживают признания.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Двойка Мечей

Вам предстоит принять важные решения, и преимущества обоих вариантов могут показаться одинаковыми.

На самом деле есть только один способ выяснить, что будет для вас лучше всего, — начать двигаться в одном направлении и посмотреть, что из этого получится.

Как только вы на собственном опыте поймете, что вы чувствуете, вы поймете, нужно ли вам вносить новые изменения или нет.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Сила, перевернутая

Не всегда нужно быть человеком, у которого все есть. Иногда быть слабым — это на самом деле сила.

Люди увидят вашу человеческую сторону и проявят к вам сострадание. Не пытайтесь скрыть свои страхи или притворяться, что у вас все под контролем, когда это не так. Будьте скромны и позвольте людям помочь вам, когда это необходимо.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Когда у вас намечается большое начало, трудно спать, и вы можете даже беспокоиться, что дела потребуют всю вашу энергию. Вы можете сомневаться, что сможете справиться со всем, что у вас впереди.

У вас много дел, и это будет захватывающее время для вас. Вы будете делать великие дела и увидите, что вы можете сделать со страстью и любовью.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Это один из тех дней, когда чувствуешь, что позволяешь эмоциям взять верх над собой.

Перегруженность некрасива, поэтому важно, чтобы вы получили необходимый вам отдых. Отложите то, что можете, и сосредоточьтесь на своем здоровье.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Иногда кажется, что у тебя нет ни одного друга в мире, и все против тебя. Это те мысли, которые могут не давать тебе спать по ночам.

Вы будете волноваться и чувствовать себя так, будто вы просто маленький человек и неспособны сделать все, что вам нужно, чтобы сделать, но вы действительно можете выдержать. Вы сильны.

Помните, что эти моменты сомнений — всего лишь ваш страх говорить, и вы сможете сделать гораздо больше, чем мечтали, несмотря на чувство неуверенности.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Влюбленные

Вы собираетесь влюбиться в кого-то, и это может разрушить другие сферы вашей жизни.

Вы увидите, что мир не может продолжаться так, как он идет, чтобы вы могли наладить отношения с человеком, который вам действительно дорог.

Иногда жизнь меняет вещи к лучшему, но поначалу будет казаться, что вы двое против всего мира.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Никто на самом деле не знает, почему начинать что-то новое должно быть так сложно. У вас могут быть все планы. Вы знаете, чего хотите, и имеете четкое представление о том, как этого добиться.

Но график меняется, люди заболевают, и все может пойти совсем по-другому.

Постарайтесь сохранять терпение и осознавать, что это просто нормально. В конце концов вы придете туда, куда вам нужно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая

Бывают моменты, когда вы просто не можете доверять своей интуиции.

Независимо от того, устали ли вы, растеряны или прислушиваетесь ко всем, кроме себя, вы находитесь в ситуации, когда замешательство берет верх.

Важно вернуться к основам и восстановить связь со своим сердцем, чтобы вы могли позволить ему вести вас.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Мечей

В вашем мире может быть много злословия, сплетен и споров. Этого достаточно, чтобы голова пошла кругом.

Но вам не обязательно ввязываться в драму, если вы этого не хотите. Это действительно так просто.

Просто отойдите от ситуации и дайте всем остальным разобраться. Чем раньше вы отстранитесь, тем лучше для вас.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая

Пришло время вам отойти от всех планов и начать делать то, что обещали.

Вы можете изложить на бумаге все свои идеи и быть очень занятым ничегонеделанием.

Если вы действительно хотите развивать свой бизнес или зарабатывать деньги так, как, по вашему мнению, вы можете делать с помощью хобби, вам пора этим заняться.

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