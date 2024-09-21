В ответ представитель "ПриватБанка" сообщил, что банк действует в соответствии с правилами Международной платежной системы и дал совет.

Клиент государственного банка "ПриватБанк" посетовал, что не смог снять деньги с банкомата, однако средства были списаны с его счета.

Об этом рассказал клиент "ПриватБанка" на сайте Минфин. В "ПриватБанке" объяснили, что поскольку снятие происходило со счета другого банка, клиент должен обратиться именно в это финансовое учреждение для подачи заявки на возврат средств.

Однако сам клиент рассказал, что уже обращался в свой банк, где ему сообщили, что для возврата средств нужно ждать 60 дней, что его не устроило.

"Я пытался снять 13 000 гривен в банкомате "ПриватБанка", но деньги банкомат не выдал, а с моего счета в Абанке их списали. После меня женщина снимала деньги и у нее все прошло без проблем. Когда я обратился в свой банк, мне сказали , что нужно ждать 60 дней возвращения. А если бы эти деньги были срочно нужны? – пожаловался клиент "ПриватБанк".

В ответ представитель "ПриватБанка" сообщил, что банк действует в соответствии с правилами Международной платежной системы. Поэтому клиенту следует обратиться в банк, выдавший ему банковскую карточку, поскольку именно этот банк может:

идентифицировать личность как держателя карты;

подать заявку на возврат средств и, в случае подтверждения сбоя, ожидать возвращения в установленный срок.

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