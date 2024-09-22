Астрологи назвали три знака зодиака, которые разводятся чаще других, развод для них неизбежен, узнайте, кто попал в список.

Астрология может дать нам представление о поведенческих моделях, которые влияют на наши отношения, в том числе, какие знаки Зодиака разводятся чаще других.

Итак, какие знаки Зодиака разводятся чаще других:

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы известны своей двойственностью и постоянной потребностью в переменах и интеллектуальной стимуляции. Им часто быстро становится скучно, и им нужен партнер, который сможет выдержать их быстрый темп. Если отношения становятся монотонными, Близнецы быстро начинают искать новые возможности​​

2. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы — свободомыслящие люди, которые ценят свою независимость и приключения. У них высокие ожидания в отношениях, и они часто идеализируют своих партнеров. Когда они понимают, что их партнер не соответствует их идеализированному образу, они быстро решают прекратить отношения. Страх обязательств и потребность в постоянных инновациях — основные причины частых разводов среди Стрельцов.

3. Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы эмоционально очень чувствительны и часто впадают в крайности, когда дело касается любви и отношений. Хотя они твердо верят в любовь, они не выносят конфликтов и избегают решения проблем в отношениях. Когда возникают проблемы, они предпочитают отстраниться и найти новые пути, что часто приводит к разводу.

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