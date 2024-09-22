Астрологи перечислили несовместимые знаки зодиака, а именно пары, которым нельзя быть вместе.

Наши солнечные знаки дают нам очень широкое понимание нашей личности, в том числе, каким знакам Зодиака нельзя быть вместе.

Знак зодиака человека является основным фактором, определяющим его совместимость с другими.

Мгновенное притяжение или отталкивание возникает, когда взаимодействуют два солнечных знака.

Каким знакам Зодиака нельзя быть вместе:

Овен – Рыбы

Красный и страстный огненный знак Овен не очень сочетается со спокойным, уравновешенным и медитативным водным знаком Рыб, поскольку их черты на зодиакальном круге — это полюса. Но разве противоположности не должны притягиваться? Не в этом случае, потому что они раздражают друг друга своими противоречивыми идеями и темпераментами.

Овен может ранить мягкое сердце Рыбы, будучи слишком прямым и конфронтационным, что вызывает страдания у обоих. Чувство Рыб находиться в своих мирах и жить размеренной жизнью может вызвать скуку у огненного Барана.

Телец – Лев

Земной знак Тельца обозначается планетой любви, денег и роскоши, Венерой. Символизируемые небесным быком, они имеют репутацию стойких и упрямых. Огненный знак Льва, с другой стороны, преуспевает в отношениях только в том случае, если удовлетворяются их высокие эмоциональные и социальные потребности. Сравнительно более общительные и яркие, их основная личность не сулит ничего хорошего в сравнении с личностью закрытого и домашнего быка.

Кроме того, существует высокая вероятность серьезного столкновения эго между этими двумя знаками, поскольку оба знака считаются упрямыми и немного доминирующими.

Близнецы – Скорпион

Ясно как день, почему жизнерадостная, умная бабочка зодиака, Близнецы , станет худшей любовной парой для интенсивного и пугающего водного знака Скорпиона. Хотя оба могут притягиваться друг к другу на поверхностном уровне, они вскоре разочаруются в противоположных натурах друг друга. В то время как близнецы любят легко переходить из одной жизненной ситуации в другую, Скорпион не очень гибок и не ценит связь, которая не глубока.

Даже если у этих двоих и будет несколько страстных моментов вместе, их отношениям будет трудно существовать долго.

Источник: lifestyleasia.

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