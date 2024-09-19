Экзорцистка Isita Gaya заявила, что наши военные – это светлые души, избравшие путь трансформации, и они обязательно вернутся из плена еще более сильными, чем были.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я хочу тебя спросить по поводу судьбы украинцев, которые сейчас находятся на территории врага. Реально ли нам их вернуть домой? Вот было два обмена азовцев, и так уже ждут домой военных…

Постепенно военные будут возвращаться на самом деле. И это души, которые очень светлые, и они избрали этот путь трансформации, тяжелой, но это трансформация, через боль открывается сердце.

Это действительно сравнимо с операцией. Когда врач делает операцию, ему надо разрезать физическое тело. И это неприятно, мы потом испытываем очень много боли, но иногда операция нам необходима, физическое вмешательство нам необходимо.

Но вот это пребывание в плену – как энергетическая операция. Мы должны доверять Богу, мы должны доверять Творцу, мы должны доверять плану. Есть план, почему это происходит для этого человека, есть божественный план для каждого. По вере нашей дано, говорится, что мы должны верить, что это план моей души, это план моего сердца.

И есть истории, когда люди возвращались из плена, и это меняло их мировоззрение, это открывало их сердце. И действительно, для всего есть свой божественный план и свое божественное время. И мы должны доверять. И все нам помогает. Даже самые страшные вещи, которые происходят в нашей жизни, помогают нам. Это как огранка драгоценного камня, и чем больше идет давление, тем ярче потом этот камень сияет.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что монгольские шаманы обманули путина: «Будет сильнейшая катастрофа».

Также Politeka писала о том, что Ус рассказал, кто в США хочет мира в Украине, а кто войны – Трамп или Харрис.