Вкусный десерт со вкусом пломбира, приготовленный без выпечки сделать дома проще простого.
Если вы желаете сделать простой и вкусный торт, используйте такой вариант приготовления, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на форму 21 см:
- 250 г шоколадного печенья
- 125 г сливочного масла
- 25 г желатина
- 100 мл молока
- 500 г сметаны
- 300 мл сгущенного молока
- 250 мл сливок 33-36% жирности
- 40 г какао
Приготовление:
Измельчите печенье в крошку и соедините с растопленным сливочным маслом. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, и утрамбуйте. Охладите корж в холодильнике.
Залейте желатин холодным молоком и оставьте для набухания. Смешайте сметану с сгущенным молоком.
Взбейте очень холодные сливки. Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке и добавьте его к смеси сметаны и сгущенного молока.
Хорошо перемешайте венчиком, затем добавьте взбитые сливки, снова аккуратно перемешайте лопаткой и разделите массу на две части.
В одну часть крема добавьте какао и тщательно перемешайте. На остывший корж выкладывайте поочередно слоями часть крема с какао и часть сметанного крема.
Используйте вилку или шпатель, чтобы создать рисунок в креме. Отправьте десерт в холодильник на ночь для полного застывания.
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