Этот тортик легкий в приготовлении, но требует времени для охлаждения в холодильнике, поэтому важно учитывать заранее данный момент.

Вкусный десерт со вкусом пломбира, приготовленный без выпечки сделать дома проще простого.

Если вы желаете сделать простой и вкусный торт, используйте такой вариант приготовления, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на форму 21 см:

250 г шоколадного печенья

125 г сливочного масла

25 г желатина

100 мл молока

500 г сметаны

300 мл сгущенного молока

250 мл сливок 33-36% жирности

40 г какао

Приготовление:

Измельчите печенье в крошку и соедините с растопленным сливочным маслом. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, и утрамбуйте. Охладите корж в холодильнике.

Залейте желатин холодным молоком и оставьте для набухания. Смешайте сметану с сгущенным молоком.

Взбейте очень холодные сливки. Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке и добавьте его к смеси сметаны и сгущенного молока.

Хорошо перемешайте венчиком, затем добавьте взбитые сливки, снова аккуратно перемешайте лопаткой и разделите массу на две части.

В одну часть крема добавьте какао и тщательно перемешайте. На остывший корж выкладывайте поочередно слоями часть крема с какао и часть сметанного крема.

Используйте вилку или шпатель, чтобы создать рисунок в креме. Отправьте десерт в холодильник на ночь для полного застывания.

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