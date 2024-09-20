Бессменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился проверенным рецептом запеченной курицы, которая всегда получается вкусной, ароматной и сочной.

Для этого важно правильно замариновать мясо, а затем запечь курицу сперва в рукаве, а затем раскрытую.

Эктор Хименес-Браво

Для маринада на целую тушку курицы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

  • 4 чашки воды
  • ⅓ чашки соевого соуса
  • 6 ч.л. соли
  • 3 ч.л. сахара
  • 2 звездочки аниса
  • 3 звездочки гвоздики
  • 3 лавровых листа
  • 1 чашка спрайта или ананасового сока

Смешиваем все ингредиенты маринада, погружаем в него тушку курицы и оставляем мариноваться минимум на два часа.

Далее просушиваем курицу бумажными полотенцами и натираем смесью растительного масла и специй. Для этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

  • ¼ чашки растительного масла
  • 0,5 ч.л. паприки
  • 0,5 ч.л. сушеного лука
  • 0,5 ч.л. сушеного чеснока
  • 0,5 ч.л. специй к курице

Эктор Хименес-Браво

Курицу в специях "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перекладывает в рукав для запекания и отправляет в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 50 минут до золотистости.

После этого по шву раскрываем рукав и смазываем курицу глазурью (просто смешиваем 2 ч.л. меда + 1 ч.л. соевого соуса + 1 ч.л. специй к курице). "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво увеличивает температуру до 220 градусов и допекает курицу еще 10 минут.

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