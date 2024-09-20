Запеченная курица – это доступный и вкусный вариант, чем можно накормить всю семью, так что судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как ее правильно готовить.

Бессменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился проверенным рецептом запеченной курицы, которая всегда получается вкусной, ароматной и сочной.

Для этого важно правильно замариновать мясо, а затем запечь курицу сперва в рукаве, а затем раскрытую.

Для маринада на целую тушку курицы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

4 чашки воды

⅓ чашки соевого соуса

6 ч.л. соли

3 ч.л. сахара

2 звездочки аниса

3 звездочки гвоздики

3 лавровых листа

1 чашка спрайта или ананасового сока

Смешиваем все ингредиенты маринада, погружаем в него тушку курицы и оставляем мариноваться минимум на два часа.

Далее просушиваем курицу бумажными полотенцами и натираем смесью растительного масла и специй. Для этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

¼ чашки растительного масла

0,5 ч.л. паприки

0,5 ч.л. сушеного лука

0,5 ч.л. сушеного чеснока

0,5 ч.л. специй к курице

Курицу в специях "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перекладывает в рукав для запекания и отправляет в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 50 минут до золотистости.

После этого по шву раскрываем рукав и смазываем курицу глазурью (просто смешиваем 2 ч.л. меда + 1 ч.л. соевого соуса + 1 ч.л. специй к курице). "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво увеличивает температуру до 220 градусов и допекает курицу еще 10 минут.

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