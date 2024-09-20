Бессменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился проверенным рецептом запеченной курицы, которая всегда получается вкусной, ароматной и сочной.
Для этого важно правильно замариновать мясо, а затем запечь курицу сперва в рукаве, а затем раскрытую.
Для маринада на целую тушку курицы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 4 чашки воды
- ⅓ чашки соевого соуса
- 6 ч.л. соли
- 3 ч.л. сахара
- 2 звездочки аниса
- 3 звездочки гвоздики
- 3 лавровых листа
- 1 чашка спрайта или ананасового сока
Смешиваем все ингредиенты маринада, погружаем в него тушку курицы и оставляем мариноваться минимум на два часа.
Далее просушиваем курицу бумажными полотенцами и натираем смесью растительного масла и специй. Для этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- ¼ чашки растительного масла
- 0,5 ч.л. паприки
- 0,5 ч.л. сушеного лука
- 0,5 ч.л. сушеного чеснока
- 0,5 ч.л. специй к курице
Курицу в специях "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перекладывает в рукав для запекания и отправляет в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 50 минут до золотистости.
После этого по шву раскрываем рукав и смазываем курицу глазурью (просто смешиваем 2 ч.л. меда + 1 ч.л. соевого соуса + 1 ч.л. специй к курице). "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво увеличивает температуру до 220 градусов и допекает курицу еще 10 минут.
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