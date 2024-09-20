На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкусную и ароматную картошку на огне.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил воспользоваться тем, что погода продолжает баловать украинцев теплом, выбрался на природу и приготовил картошку на мангале.

Для этого рецепта на одну порцию "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал следующие ингредиенты:

картофель – 2 шт. небольшого размера

копченая грудинка или бекон – 100 г

соль, молотый перец, копченая паприка, сухой чеснок – по вкусу

Копченую грудинку судья "Мастер Шеф" нарезал на кусочки и приправил солью, перцем, копченой паприкой и сушеным чесноком. А картошку Эктор Хименес-Браво нарезал кольцами-слайсами.

На шампур нанизываем поочередно картофель и бекон, чтобы у нас получились две картофелины. Заворачиваем в плотную фольгу и запекаем на мангале до готовности картофеля.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что по времени запекать картофель нужно примерно от 20 до 45 минут – это зависит от жара, а затем разворачиваем, смазываем картофель растительным маслом и жарим без фольги на открытом огне еще 10 минут до аппетитной румяной.

Судя "Мастер Шеф" добавил, что фольга сохраняет тепло и равномерно готовит блюдо на мангале, поэтому по этому рецепту картофель получается мягким внутри и румяным снаружи, а также очень ароматным.

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