Победитель седьмого сезона проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить греческую мусаку – знаменитую запеканку из баклажанов и мяса.
"Невероятно вкусное блюдо, сочетание нежности баклажанов, насыщенный мясной фарш и сливочная шапочка из соуса Бешамель. Невозможно удержаться!", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления мусаки "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский использовал:
- баклажан - 400 г
- томатная паста - 1 ст.л.
- томаты в собственном соке – 200 г
- лук – 1 шт. среднего размера
- чеснок – 2 зуб.
- растительное масло для жарки – 50 г
- фарш говяжий – 500 г
- специи (сушеные томаты, чеснок, базилик) – 1 ст.л.
- яичные желтки – 2 шт.
- твердый сыр (пармезан) – 20 г
- мука – 1 ст.л.
- молоко - 200 г
- мускатный орех молотый –1/3 ч.л.
- сливочное масло – 30 г
- моцарелла – 120 г
- соль и перец – по вкусу
Баклажан "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский чистит от кожуры, нарезает вдоль слайсов и замачивает в подсоленной воде на пять минут. Затем просушиваем их бумажными полотенцами, обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до полуготовности и убираем на тарелку.
На той же сковороде обжариваем мелко нарезанный лук с чесноком, добавляем фарш, затем томатную пасту, томаты в собственном соке, специи и доводим до готовности. В конце добавляем примерно 1 ч.л. муки.
Чтобы приготовить соус бешамель, сначала "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский обжаривает на сливочном масле муку, добавляет молоко, мускатный орех и доводит до загустения, постоянно помешивая. Когда только начнет загустевать, добавляем тертый пармезан, соль, перец, а уже в конце добавляем яичные желтки.
В форму для запекания слоями выкладываем баклажаны и мясную начинку. "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский смазывает все соусом бешамель, посыпает тертой моцареллой и запекает в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут – и мусака готова.
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