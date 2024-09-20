Победитель седьмого сезона проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить греческую мусаку – знаменитую запеканку из баклажанов и мяса.

"Невероятно вкусное блюдо, сочетание нежности баклажанов, насыщенный мясной фарш и сливочная шапочка из соуса Бешамель. Невозможно удержаться!", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления мусаки "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский использовал:

баклажан - 400 г

томатная паста - 1 ст.л.

томаты в собственном соке – 200 г

лук – 1 шт. среднего размера

чеснок – 2 зуб.

растительное масло для жарки – 50 г

фарш говяжий – 500 г

специи (сушеные томаты, чеснок, базилик) – 1 ст.л.

яичные желтки – 2 шт.

твердый сыр (пармезан) – 20 г

мука – 1 ст.л.

молоко - 200 г

мускатный орех молотый –1/3 ч.л.

сливочное масло – 30 г

моцарелла – 120 г

соль и перец – по вкусу

Баклажан "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский чистит от кожуры, нарезает вдоль слайсов и замачивает в подсоленной воде на пять минут. Затем просушиваем их бумажными полотенцами, обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до полуготовности и убираем на тарелку.

На той же сковороде обжариваем мелко нарезанный лук с чесноком, добавляем фарш, затем томатную пасту, томаты в собственном соке, специи и доводим до готовности. В конце добавляем примерно 1 ч.л. муки.

Чтобы приготовить соус бешамель, сначала "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский обжаривает на сливочном масле муку, добавляет молоко, мускатный орех и доводит до загустения, постоянно помешивая. Когда только начнет загустевать, добавляем тертый пармезан, соль, перец, а уже в конце добавляем яичные желтки.

В форму для запекания слоями выкладываем баклажаны и мясную начинку. "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский смазывает все соусом бешамель, посыпает тертой моцареллой и запекает в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут – и мусака готова.

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